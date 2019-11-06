Мэрия Перми выдала разрешения на строительство кафе-холмов на эспланаде

МКУ «Пермблагоустройство» получило разрешение на возведение двух кафе-холмов на эспланаде. Как стало известно "Ъ-Прикамье" с сайта городской администрации, соответствующие разрешения были выданы 13 сентября.

Кафе обозначены как строение 1 и строение 2 на ул. Попова, 14. Возведение подземных кафе было запланировано проектом реконструкции сквера в квартале №68 на эспланаде. Площадь каждого помещения составляет 97,9 кв. м.

Источник в мэрии пояснил, что получение разрешений на возведение подземных кафе связано с исками общественника Дениса Галицкого, требовавшего признать их самовольными постройками. В июле Ленинский районный суд отказал господину Галицкому в его требованиях. Напомним, проект по реконструкции городской эспланады финансируется из трех источников: бюджетов Перми, Пермского края, а также средств Сбербанка.

Господин Галицкий сообщил «Ъ-Прикамье», что им подано исковое заявление о признании незаконными этих разрешений, так как строения являются подземными. Дата рассмотрения иска пока не назначена.