Епархия получила разрешение на строительство храма-часовни на Парковом

Пермский Богоявленский мужской монастырь Пермской епархии Русской православной церкви получил разрешение на строительство деревянного храма-часовни на ул. Куфонина, 8а. Как сообщается на сайте администрации Перми, разрешение на строительство религиозная организация получила 27 сентября. Общая площадь часовни составит 160 кв. м.

Напомним, о том, что на Парковом планируется возвести храм, стало известно еще в 2012 году. Однако тогда предварительным местом для стройки выбрали участок на берегу реки Мулянки, по ул. Куфонина, 5. Участок на Куфонина, 5, был отдан в аренду ООО УК «Интер-Инвест-Строй» под строительство берегоукрепления Мулянки и комплекса спортивно-развлекательных сооружений. В городском департаменте градостроительства поясняли, что участок на ул. Куфонина был разделен на несколько частей, одну из которых должны занимать объекты Пермской епархии.