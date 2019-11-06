В Новосибирске ликвидирована банда, продававшая ежедневно 2 тысячи доз героина

Правоохранительные органы пресекли в Новосибирске деятельность крупной наркогруппировки, участники которой наладили канал сбыта героина через интернет-магазин. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в день злоумышленники продавали более 2 тыс. доз героина, ежемесячный доход криминальной организации превышал 12 млн руб.

В операции по ликвидации банды участвовали сотрудники сразу нескольких правоохранительных структур — полиции, ФСБ и Росфинмониторинга. В городе Обь силовики арестовали двух наркокурьеров. Досмотрев их автомобиль, сыщики обнаружили тайник с 5 кг наркотиков. Кроме Новосибирска, оперативные мероприятия прошли в Омске, где проживала организатор группировки и трое ее сообщников, которые отвечали за хранение оптовых партий наркотических средств, их фасовку и обналичивание денежных средств. Общая масса изъятых наркотических средств превысила 7 кг.

Константин Воронов