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В центральной больнице Ремонтненского района обновят коммуникации до конца года

Из резервного фонда Ростовской области на закупку, установку и ввод в эксплуатацию модульной канализационной насосной станции для центральной больницы Ремонтненского района выделили около 6,7 млн руб, сообщает пресс-служба губернатора региона. Еще 300 тыс. руб. добавили из местного бюджета. Оборудование уже закупили и определили подрядчика, который его установит в срок до 5 декабря.

Здание больницы было построено 35 лет назад, за это время инженерные коммуникации серьезно износились. Сейчас душевые и санитарные узлы в стационаре работают с перебоями.

Дарья Голякова


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