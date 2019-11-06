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Мэрия Екатеринбурга реконструирует мост через Ольховку и благоустроит набережную

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для реконструкции пешеходного моста через реку Ольховку и благоустройства набережной.

Как следует из текста документа, реализацией проекта займется администрации Железнодорожного района города. Техническое задание поручено составить департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга.

Планы по благоустройству территории возле Академии путей сообщения в мэрии вынашивают уже не первый год. Летом 2014 года мэрия выделила 20 млн руб. на приведение в порядок пруда-отстойника реки Ольховка, расположенного на улице Колмогорова. В 2015 году архитектурное бюро «Оса» разработало проект реконструкции заброшенного парка вдоль русла реки Ольховка. Там должны были появиться пешеходные зоны, сеть велодорожек, набережная. Однако дальше планов дело не пошло.

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