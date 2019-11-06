«Пермские медведи» продолжат борьбу за кубок

Гандболисты «Пермских медведей» в матче 1/8 розыгрыша кубка страны среди мужских команд обыграли на своей площадке «Сунгуль» из города Снежинска. Встреча завершилась со счетом 29:27.

Лучшим бомбардиром в составе «медведей» стал Евгений Жук, забросивший шесть мячей. У «Сунгуля» семь голов провел Сергей Киселев. Таким образом, пермская команда замкнула список участников четвертьфинального раунда турнира. Ранее в 1/4 финала кубка вышли «Акбузат», «Нева» и «Виктор». Напрямую в следующую стадию попали «Чеховские медведи», «Спартак», СКИФ и «Каустик».