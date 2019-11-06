Единая стратегия — от Урала до Забайкалья

В 2019 году «Сибирская Аграрная Группа» существенно увеличила свои активы в производстве свинины. В июне компания приобрела два свинокомплекса в Кемеровской области — «Чистогорский» и «Славино», а в августе — крупнейший свинокомплекс в Новосибирской области — АО «Кудряшовское» и ООО «Кудряшовский мясокомбинат». После санации своих новых активов, которая начнется уже в этом году, «Сибирская аграрная группа» к 2022 году может выйти на второе место в России по объему производства свинины.



О покупке новых активов и ребрендинге рассказал генеральный директор «Сибирской Аграрной Группы» Андрей Тютюшев.

— В 2019 году «Сибирская Аграрная Группа» серьезно увеличила свои активы в СФО. Что представляет собой компания сейчас? Как покупка комбинатов в Кемеровской и Новосибирской областях повлияла на положение компании на российском рынке производителей свинины?

— В составе «Сибирской Аграрной Группы» в 2018 году было пять свинокомплексов и три мясокомбината. Предприятия в Томской, Свердловской, Кемеровской, Тюменской областях, в Красноярском крае, Республике Бурятия. Общий объем производства свинокомплексов Группы по итогам 2018 года превысил 150 тыс. т свинины в живом весе.

В этом году в состав холдинга вошли еще три предприятия — кузбасские комплексы «Чистогорский» и «Славино», которые по сути представляют собой одно предприятие (и мы этот актив сейчас объединяем), а также новосибирский «Кудряшовский комбинат». Кемеровскому предприятию более 40 лет, поэтому без санации, которую сейчас начинаем, не обойтись. Точно такую же санацию мы три года назад проводили на свинокомплексе «Томский», и ее итоги превзошли даже самые смелые производственные прогнозы.

Масштабы санации в «Чистогорском» и «Славино» пока окончательно не определены. Параметры и масштаб модернизации будут зависеть от поддержки этого проекта кемеровскими властями. Мы не можем себе позволить окупаемость проектов за пределами восьми лет, поэтому, конечно, подобные проекты модернизации производств в отрасли нуждаются в поддержке. Все эти меры господдержки — в правовом поле, законодательно они определены, поэтому мы сейчас ждем решения кемеровских властей, чтобы понимать, в течение какого времени мы эту санацию в объединенном предприятии проведем. Или, может быть, мы будем санировать только один комплекс.

Объединенные «Чистогорский» и «Славино» к концу 2020 года могут давать до 50 тыс. т свинины в год. Что касается нашего нового предприятия в Новосибирской области, там сейчас производят более 50 тыс. т мяса в год. Плюс к этому есть строящаяся очередь, и после ее завершения это добавит еще 20 тыс. т в год.

В целом по холдингу объемы производства свинины вырастут прилично и составят в 2019 году 240 тыс. т.

— По данным Национального союза свиноводов, с такими объемами «Сибирская Аграрная Группа» выйдет на третье место по производству свинины в России. Это так?

— По существу, да, это так. Но место может быть и не третье, потому что все лидеры отечественного рынка тоже развиваются и наращивают свои объемы производства свинины: «Черкизово» по итогам 2018 года — 250 тыс. т, «Великолукский» — 250 тыс. т, мы — пока 240 тыс. т, «Русагро» может вырасти. Поэтому второе место будут делить несколько предприятий, так как разница в объемах незначительная.

— Мясопереработка — отдельный бизнес для таких компаний, как ваша. В структуре «Сибирской Аграрной Группы» уже несколько крупных мясокомбинатов в Томске и Кемерово, а также в Екатеринбурге (марка «Хороший вкус»), где вы купили комбинат год назад, и ваше последнее приобретение — «Кудряшовский комбинат» в Новосибирске. Это все очень разные компании и по ассортименту продукции, и по ее потребительским свойствам. Какие перспективы у вашей мясопереработки в регионах?

— Мы ставим задачу создания единого продуктового бренда. Это произойдет в ближайшие два года. Что касается ассортимента, то сегодня мы хотим обеспечивать поставки в сеть от Урала до Бурятии не только традиционных мясных полуфабрикатов и колбас, но и охлажденного мяса. Потому что потребители больше покупают охлажденное мясо, предпочитая его замороженному.

— А брендирование в широком смысле для холдинга в целом сегодня не актуально? «Сибирская Аграрная Группа» — компания, которой принадлежат крупные производственные площадки уже в семи регионах РФ. Как происходит их интеграция внутри холдинга? Есть ли единые стандарты управления, системы принятия решения, коммуникации внутри и с внешней средой?

— Да, холдинг стал больше. Нам, безусловно, надо удерживать высокий уровень производственной культуры и управленческих технологий во всей компании. Продукт, который мы производим в разных регионах страны — от Урала до Забайкалья, должен оставаться высокого качества, декларируемой натуральности и свежести — и в Красноярске, и в Томске, и в Улан-Удэ. Независимо от того, какое это предприятие холдинга, мы должны четко следовать общим корпоративным стандартам и одинаково уважать нашего потребителя везде. Так что про брендинг вы правы. Компания уже начала проект по ребрендингу. У нас появится единый корпоративный бренд и единая визуализация. При встрече с обновленным брендом «Сибирской Аграрной Группы» люди будут испытывать чувство спокойствия, уверенности в продукте и своем выборе.

— То, о чем вы говорите, касается и работы с многотысячным персоналом компании, который также растет? Ведь проводниками корпоративной культуры в больших компаниях являются не только выработанные стандарты, но и сами люди.

— Конечно. Сегодня на предприятиях «Сибирской Аграрной Группы» работает более 10 тыс. человек. Большинство наших работников — жители сельской местности. Они работают вблизи своего места жительства, не тратят на поездку до работы в городе два-три часа. Для них это комфортные условия. И мы отдаем себе отчет, что для таких сельских районов в самых разных регионах страны мы единственные, кто такую возможность этим людям дает. Это для нас важно, поэтому уровень комфорта (например доставка людей до места работы и обратно служебным транспортом) и социальные гарантии — это базовые стандарты в работе с людьми. Само собой, в сочетании со стабильной заработной платой выше средней по отрасли. У нас есть развернутый коллективный договор, в котором предусмотрены льготы сверх требований трудового законодательства на сумму более 80 млн руб. в год. Безусловно, этот коллективный договор будет распространяться и на новые предприятия, которые мы купили недавно.

— Какие направления развития своего бизнеса вы сегодня считаете наиболее перспективными?

— Мы будем развивать мясопереработку, будем увеличивать производство сырых полуфабрикатов. Также в планах по свиноводству окончание строительства третьей очереди в Новосибирске, проведение санации на «Чистогорском». Завершим строительство цехов откорма в Томске, Красноярске, Бурятии, строительство комбикормового завода на птицефабрике. Все эти мероприятия должны привести к росту объема производства в холдинге, и к 2023 году он составит 350 тыс. т свинины в год.

— Получается, вы хотите занять второе место в России?

— Не факт, что будет так, потому что все развиваются. Мы не гонимся за местами, но постоянно стараемся идти вперед и становиться более эффективными чем были раньше.