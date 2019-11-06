Спортсмен оштрафован за полет на параплане с горы Белуха

Новосибирский спортсмен привлечен к административной ответственности за незаконный полет с вершины горы Белуха в Республике Алтай. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Илья Сухоносов.

По материалам ведомства, 26 августа новосибирец на принадлежащем ему параплане Sky-Descent взлетел с вершины горы и совершил полет над территорией Усть-Коксинского района. Как пояснил прокурор, вопреки требованиям закона пилот не получил разрешения органов аэронавигации на использование воздушного пространства.

В связи с этим на спортсмена составили административный протокол по ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства). Ространснадзор выписал парапланеристу штраф 30 тыс. руб.

Константин Воронов