16 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии состоится Гала-концерт III Международного форум-феста Jazz Across Borders в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Хедлайнеры вечера — звезда европейского джаза № 1, трубач-виртуоз Тиль Брённер, народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

«Будущему немецкого джаза 24 года, и его зовут Тиль Брённер»,— слова, сказанные обозревателем газеты «КоммерсантЪ» в 1995 году, оказались пророческими. Прошло более 20 лет, будущее стало настоящим, а Тиль Брённер — самым популярным джазовым трубачом в Германии и одним из самых успешных в Европе. Еще студентом Кёльнской Высшей школы музыки Брённер дебютировал с сольным альбомом, а позже выпустил диск с мелодиями из старых немецких фильмов, мгновенно ставший популярным.

Тиль Брённер — пятикратный обладатель престижной премии Echo Award и был дважды номинирован на «Грэмми» в категориях Best Classical Crossover Album за «The Jazz Album» и Best Jazz Instrumental Solo за его выступление с альбомом «The Standard» легендарного вокального ансамбля Take 6.

За свою карьеру Тиль Бреннер работал с Дэйвом Брубеком, Херби Хэнкоком, Энни Ленноксом, Майклом Брекером, Джеймсом Ластом, Монти Александром, Натали Коул, Тони Беннеттом и многими другими звездами джаза и поп-музыки.

В своем творчестве Тиль намеренно экспериментирует со стилями и считает, что на трубе он не играет, а поет, резонируя «саундтреку человеческих чувств».

Игоря Бутмана по праву считают главным послом российского джазового искусства на мировой сцене. В 1999 году он основал свои знаменитые Оркестр (сейчас — Московский джазовый оркестр), Квартет и Квинтет, которые за два десятилетия объездили с гастролями сотни городов различных стран мира.

Сегодня в Московском джазовом оркестре играют одни из лучших джазовых музыкантов страны. За годы существования коллектив зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. На протяжении 20 лет музыканты регулярно представляют нашу страну на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки.

В октябре 2017 года оркестр стал хедлайнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 2018 году биг-бэнд стал первым в мире оркестром, который выступил на главном джазовом событии планеты — All-Star Global Concert Международного дня джаза.

Только за прошедшие пять лет оркестр, названный знаменитым журналом JazzTimes «созвездием виртуозов», дал более 500 концертов в России, а также неоднократно выступал в Южной Корее, Индии, Китае, Италии, Канаде, Франции, Великобритании, Латвии, Германии и США. Оркестр играл на лучших концертных площадках мира с такими легендами джаза, как Ди Ди Бриджуотер, Натали Коул, New York Voices, Кевин Махогани, Джордж Бенсон, Джино Ванелли, Уинтон Марсалис, Ларри Корриэлл, Билли Кобэм, Билл Эванс, Рэнди Бреккер, Джо Ловано, Гэри Бертон, Тутс Тилеманс, Патти Остин и многие другие.

Также на JAB Gala выступят почетные гости Форум-феста и лучшие коллективы JAB Showcases.

О Jazz Across Borders (JAB)

15 и 16 ноября в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума состоится третий Международный форум-фест Jazz Across Borders (JAB).

JAB 2019 — это первая и единственная в России профессиональная площадка для встречи представителей отечественного и мирового джазового сообщества. Форум-фест впервые прошел на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме в 2017 году, и уже третий год подряд предоставляет российским и зарубежным музыкантам уникальную возможность обсудить волнующие индустрию вопросы. За два года проведения JAB его участниками стали более 2000 любителей и профессионалов сферы джазовой индустрии из разных регионов России и 35 зарубежных стран.

Продолжая успешный опыт проведения двух форум-фестов, в 2019 году программа JAB будет разделена на пять тематических частей:

JAB Conference — панельные дискуссии, круглые столы, музыкальные мастер-классы, конкурсы, а также встречи представителей индустрии. В рамках конгрессной части будут обсуждены актуальные проблемы и тренды индустрии, способы продвижения российских джазовых исполнителей за рубежом и зарубежных исполнителей в России, организация гастролей и многие другие вопросы.

JAB Showcases — шоукейс-фестиваль российских и зарубежных джазовых исполнителей, который дает возможность показать свое творчество широкому кругу российских и зарубежных профессионалов музыкальной индустрии (промоутеров, программных директоров фестивалей, клубов, представителей лейблов, журналистов).

JAB Clubnight — музыкальная программа в джазовых клубах Санкт-Петербурга.

JAB Expo — выставка стендов представителей джазовой индустрии.

JAB Gala — гала-концерт с участием хэдлайнеров форум-феста Jazz Across Borders, который пройдет 16 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии.