«СМАК» дает новый импульс развитию рабочих профессий

Medallion of Excellence Дарьи Мальцевой (в центре) на WorldSkills — общая победа хлебокомбината «СМАК» и ЕЭТК Фото: nationalteam.worldskills.ru

Президент России Владимир Путин в режиме телемоста провел встречу с победителями национального чемпионата WorldSkills-2019, состоявшегося в Екатеринбурге, а также с представителями предприятий и учебных заведений, участвующих в подготовке профессиональных кадров для российской экономики. Среди участников встречи — представители хлебокомбината «СМАК» (входит в агропромышленное объединение «МАКФА»), который совместно с Екатеринбургским экономико-технологическим колледжем (ЕЭТК) развивает движение WorldSkills и помогает готовить лучших хлебопеков в стране.



Хлебокомбинат «СМАК» сегодня активно участвует в популяризации WorldSkills, являясь площадкой для подготовки участников движения, которые в будущем становятся высококлассными специалистами в своей области и являются кадровым резервом для предприятия. Результат сотрудничества хлебокомбината и учебного заведения подтвержден на международном уровне: на мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills, впервые проведенном в России в августе этого года, студентка колледжа Дарья Мальцева вошла в состав призеров, завоевав MedallionofExcellence (медальон за профессионализм) и набрав рекордные для России 729 баллов в компетенции «Хлебопечение».

«WorldSkillsпридает новый импульс развитию рабочих профессий,— прокомментировал Валерий Юревич, владелец АО «МАКФА».— Это движение—важная кооперация между предприятиями и учебными заведениями, которая помогает растить достойную рабочую смену с высокими профессиональными компетенциями. На сегодняшний день хлебокомбинат “СМАК” активно работает по теме WorldSkills, и мы видим результат такого сотрудничества. Сегодня готовы вовлекать в сотрудничество с движением другие предприятия объединения “МАКФА”».

Построенный по последнему слову техники и технологий учебный центр «СМАК» планирует открыть на базе нового хлебозавода

По словам директора хлебокомбината «СМАК» Владилена Фуфарова, сейчас в Екатеринбурге предприятие строит новый хлебозавод, инвестиции в который на первом этапе составят 3,6 млрд руб. На его базе планируется открыть современный учебный центр, построенный по последнему слову техники и технологий. «Учебный центр будет создан в том числе и по стандартам WorldSkills. Будут организованы практические занятия для студентов, открыты современные учебные классы, словом, мы сделаем все, чтобы обеспечить подготовку высококлассных специалистов-хлебопеков, которые станут кадрами как для нашего предприятия, так и для всей отрасли,— сказал Владилен Фуфаров.— Уже сейчас мы гордимся нашим общим первым с колледжем призером WorldSkill— Дарьей Мальцевой».

Директор Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Владимир Вертиль во время разговора с Владимиром Путиным отметил, что сегодня учебным заведениям крайне важно сотрудничать с потенциальными работодателями. А директор по производству хлебокомбината «СМАК» Виктория Соловьева рассказала президенту, что WorldSkill— это возможность получать квалифицированного работника с минимальными затратами на адаптацию и обучение, и в этом процессе предприятия и учебные заведения должны выступать как полноправные партнеры.

Владимир Путин на телемосте пожелал успеха хлебокомбинату «СМАК» и ЕЭТК Фото: kremlin.ru

«Спасибо вам! И успехов»,— сказал Владимир Путин хлебокомбинату «СМАК» и Екатеринбургскому экономико-технологическому колледжу.

Президент также отметил, что сегодняочень важна кооперация предприятий и образовательных учреждений, которую нужно обязательно наращивать и дальше. «Мы можем и должны дальше продвигать свои, безусловно, высокие передовые стандарты в области подготовки кадров, делиться нашим опытом с другими странами,— сказал президент.— Я сегодня услышал очень много важного и очень много интересного о том, что делает движение WorldSkills. Это помощь в выборе профессии, это формирование новой современной производственной культуры, как результат, повышение производительности труда на базе новых знаний и навыков. И наконец, создание социальных лифтов, которые обеспечивают профессиональный рост и, как результат, как производная, — карьеру».