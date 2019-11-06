Начальство отдела участковых в Новосибирске обвинили в коррупции

В Новосибирске задержаны два руководителя отдела участковых Дзержинского района, обвиняемые в коррупции. Как сообщило областное управление Следственного комитета России, в отношении полицейских заведено уголовное дело о получении взятки в крупном размере.

Согласно фабуле дела, с июня 2018-го по февраль 2019 года начальник районного отдела участковых уполномоченных полиции и его заместитель получили от коммерсанта денежное вознаграждение на сумму свыше 300 тыс. руб. Перед этим предприниматель разместил торговые павильоны на муниципальных земельных участках без заключения договоров аренды. По данным следствия, взятка полагалась за то, что полицейские не будут составлять на предпринимателя протоколы по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка).

Преступление выявлено сотрудниками подразделения собственной безопасности областного управления МВД. Подозреваемые были задержаны, им предъявлено обвинение. «Судом были удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику службы участковых полиции, а также в виде домашнего ареста — его заместителю»,— говорится в сообщении следкома.

В МВД сообщили, что сейчас проводится служебная проверка: если вина сотрудников полиции подтвердится, они будут уволены из органов и понесут наказание в соответствии с законом, а их «непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».

Илья Николаев