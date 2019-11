Глубокое погружение

Dialogues | The David Zwirner Podcast

Мегагалерея David Zwirner запустила свой подкаст летом 2018 года и начала «Диалоги» с Джеффа Кунса. В каждый выпуск Лукас Цвёрнер (сын основателя галереи Дэвида Цвёрнера) приглашает двух гостей: художников, дизайнеров, музыкантов или других культурных деятелей, чтобы раскрыть их образ мысли и обсудить важные аспекты искусства. В числе героев этой осени — несколько лет назад перебравшийся на Тринидад художник Крис Офили и специалист по классической литературе Эмили Уотсон, первая женщина, представившая свою версию перевода «Одиссеи» на английский язык. А еще художники Алекс да Корт и Джордан Вольфсон, писатель Чарли Фокс (автор книги This Young Monster) и Джереми О. Харрис, актер и драматург.

Collect Wisely

Шон Келли, чья галерея представляет художников от Марины Абрамович и Энтони Гормли до Лю Вэя и Кьянде Уайли, ведет этот подкаст лично. Collect Wisely обновляется раз в месяц или реже, но не теряет актуальности: основатель Sean Kelly Gallery говорит о природе коллекционирования в XXI веке с важными действующими лицами. Лео Ше, собирающий китайское и тайваньское искусство, Тиффани Заблудович из семьи известных британских коллекционеров, Грег Миллер, издатель и президент совета директоров нью-йоркского пространства White Columns, а также другие герои рассказывают, какие работы купили первыми и чем особенно увлечены сегодня.

Art Angle

В год своего 30-летия онлайн-платформа по продаже искусства Artnet запустила новый подкаст Art Angle. Первый выпуск увидел свет 28 октября и посвящен расширению нью-йоркского Музея современного искусства: этой осенью, после четырех месяцев за закрытыми дверями, MoMA показал результат работы архитекторов Diller Scofidio + Renfro и перемены в подходе к экспонированию своей коллекции. Не меньший энтузиазм у ведущих редакторов Artnet News вызывают и другие темы, например, выставка Леонардо да Винчи в Лувре. Art Angle обновляется каждый вторник.

Bow Down: Women in Art

Отойдя от дел в качестве редакционного директора журнала Frieze и оставшись его колумнистом, Дженнифер Хигги запустила подкаст о женщинах-художницах, которых необходимо знать. Легко ли назвать таких, если речь идет об искусстве до XX века? В первом выпуске Хэлен Кэммок, включенная в шорт-лист Премии Тёрнера 2019 года и ранее ставшая лауреатом Max Mara Prize for Women, рассказывает об итальянке Артемизии Джентилески, редкой женщине эпохи Возрождения, прославившейся своей живописью. Одна возможность заниматься искусством тогда зависела от мужчин: Джентилески в XVI веке это позволил ее отец-художник, защищавший и поощрявший интерес дочери. В 20-минутном выпуске Кэммок и Дженнифер Хигги обсуждают непростую судьбу Артемизии, которая осталась исключением для своего времени. Как Хигги сообщает в трейлере подкаста, героинь будут выбирать приглашенные ею художники, кураторы, писатели и историки искусства. На очереди минималистка Агнес Мартин (о ней расскажет Оливия Лэнг), выбранная куратором Tate Натальей Сидлиной авангардистка Наталья Гончарова, а также сюрреалистка Стелла Снид и многие другие.

The Art Newspaper Weekly

Если Art Angle укладывается с беседами в полчаса, международная газета The Art Newspaper щедра на эпизоды длиной в час и даже полтора, как с выпуском про лондонскую неделю Frieze. Обратиться к этому подкасту стоит и ради впечатлений от обновленного MoMA, и за дискуссиями: о Бэнкси и шредере, семье Саклеров и опиоидном скандале, «взлете» мегагалеристов, музейной этике и кризисе арт-образования. Подкаст выходит по пятницам и часто охватывает сразу две-три важные темы, его ведет арт-критик Бен Люк.

In Other Words

Почему гендерный баланс — это миф? Как оценивать тот факт, что лишь 11% работ, приобретенных ключевыми американскими музеями за последнее десятилетие, написаны женщинами? Каково «музейное будущее»? В In Other Words обсуждают эти и другие сложные вопросы, привлекая к беседе ведущих галеристов, художников, директоров и кураторов, а иногда посвящая целые эпизоды беседам с возглавившим Метрополитен-музей в 2018 году Максом Холляйном или «не нуждающимся в представлении» Дэвидом Цвёрнером. Ведущая подкаста — Шарлотта Бёрнз из нью-йоркского консультационного агентства Art Agency, Partners, ранее редактор The Art Newspaper, автор Monocle и Guardian, выпускница Института искусства Курто и Университета Бирмингема.

Sound & Vision

В поиске новых имен и идей обратитесь к подкасту Sound & Vision: его ведущий Брайан Альфред беседует с современными художниками и музыкантами, подкаст поддерживает знаменитая New York Studio School. Среди героев — американский скульптор Тони Мателли, модная канадская художница Хлоя Вайз, а также Том Сакс, Рафаэль Розендаль, Хизер Дэй и другие. Все говорят о креативности, вдохновении, карьере — иногда до двух часов подряд.

Что еще: ArtTactic, один из первопроходцев, и насчитывающий более 400 выпусков The Modern Art Notes Podcast; редко обновляемый, но хранящий массу материала прошлых лет Frieze; выпускавшийся в 2016–2018 годах The Artsy Podcast плюс музейные подкасты: Королевской академии художеств в Лондоне, Tate или Музея современного искусства Сан-Франциско (Raw Material).

Слушать вышеперечисленные подкасты удобно в приложениях Apple Podcasts, Spotify и Soundcloud.

Анна Померанцева