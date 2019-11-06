Паралимпийской чемпионке достался кредит вместо протезов

Волейболистка паралимпийской сборной Елизавета Кунстман оказалась в центре кредитного скандала. Воспользовавшись услугами ООО «Центр юридической поддержки и реабилитации инвалидов», который предложил помощь в протезировании, спортсменка задолжала банку 9,5 млн руб. По словам правозащитника Вячеслава Рыльского, вместе с госпожой Кунстман пострадали от 21 до 60 человек. При этом государство обязано возмещать инвалидам деньги, потраченные на приобретение технических средств реабилитации. «Отсутствие системы обеспечения инвалидов средствами реабилитации по индивидуальным показателям — одна из причин случившегося»,— заявил “Ъ” сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв.

Двукратная чемпионка Европы в составе паралимпийской сборной России по волейболу Елизавета Кунстман рассказала “Ъ”, что проблемы у нее возникли после того, как ООО «Центр юридической поддержки и реабилитации инвалидов» оформил на eе имя кредит 5 млн руб. для оплаты протезов. «Кредит никто не погашал, и сейчас у меня уже долг 9,5 млн руб.»,— сообщила спортсменка. «21 октября мы узнали, что входим в список должников, а 24-го мы отдали заявление (о мошенничестве.— “Ъ”) в милицию»,— сообщила Ирина Кунстман, мама Елизаветы.

Спортсменка нуждается в регулярном обновлении протезов и впервые воспользовалась услугами «Центра юридической поддержки и реабилитации инвалидов» в 2015 году. «В 2017 году срок работы протезов истек, мы готовились к следующему протезированию,— пояснила госпожа Кунстман.— Валерий Перевозников (глава ООО "Центр юридической поддержки и реабилитации инвалидов".— “Ъ”) предложил снова взять кредит. Лиза подписала документы на новый заем размером 5 млн 100 тыс. руб.».

«Государство позволяет приобрести протез за собственный счет с последующей компенсацией,— объяснил “Ъ” механизм господдержки правозащитник Вячеслав Рыльский, который также пострадал от действий господина Перевозникова.— Но инвалиду негде брать эти деньги. Поэтому была придумана, уж не знаю, Перевозниковым ли, такая схема: оформляется кредит на инвалида, у Перевозникова договоренность с Ланта-банком, где поручителем был он сам, а в Регионфинансбанке ИП было открыто на его водителя Дениса Дёмина. Составлялись соглашения, что они полностью гасят проценты и кредиты после изготовления. Деньги со счета инвалида сразу переходили или на ИП Демина, или на ИП Перевозникова». По словам господина Рыльского, вместе с Елизаветой Кунстман пострадали от 21 до 60 человек.

«Выгода Перевозникова скорее всего заключается в завышении стоимости протеза,— рассказывает госпожа Кунстман.— Эта схема у многих протезных центров. Просто у него что-то пошло не по плану».

Также госпожа Кунстман объяснила, почему многие инвалиды идут на оформление кредита. «Есть другой вариант протезирования — по контракту: мы приходим в тот центр протезирования, который нам нравится,— рассказала она, — там оформляются бумаги на тендер, инвалид отвозит их в Фонд социального страхования, и там выставляют на конкурс. Какая компания по производству протезов выигрывает, та его и изготавливает. Получается, мы подаем заявление в одно предприятие, а тендер выигрывает другое. Но протезист должен знать, где у пациента потертость, где надо что-то подложить в протез. Новому специалисту сложно сразу выявить проблемные места. Чтобы так не случилось, люди идут на кредиты».

Получить комментарий господина Перевозникова “Ъ” не удалось. По словам Вячеслава Рыльского, он находится под домашним арестом.

В Фонде социального страхования пояснили, что отбор поставщика технических средств реабилитации (ТСР) осуществляется в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в пределах средств, поступающих из федерального бюджета. «При этом инвалид вправе самостоятельно выбрать протезное предприятие, где ему будет изготовлен протез, и принести в региональное отделение Фонда документы на выплату компенсации. Суммы компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР зависят от последнего исполненного в региональном отделении Фонда государственного контракта на поставку того или иного ТСР»,— объяснили в ФСС.

«Обычно процесс получения протеза долгий, и если человеку он нужен срочно, он покупает его сам,— жалуется госпожа Кунстман.— Нам выдается пакет документов, чтобы мы предоставили их в ФСС для компенсации. Чиновники смотрят на тендеры для таких протезов: у них он стоит меньше. Ты хоть за двести миллионов возьми протез, но тебе вернут только ту сумму, что указана в тендере».

«Одна из причин произошедшего — отсутствие системы обеспечения инвалидов по индивидуальным показателям,— прокомментировал ситуацию сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв.— Необходимо уделять внимание качественным характеристикам ТСР с учетом индивидуальных особенностей. Сейчас это невозможно, поскольку конкурс выигрывает не тот, кто даст самое лучшее качество и легкую адаптацию инвалида к ТСР, а тот, кто даст самую дешевую цену. Нынешняя система усредняет требования как для инвалидов-спортсменов, так и для пенсионеров и домохозяек с ограниченными возможностями».

Павел Бобков