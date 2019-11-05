История создания «Картины кредитования»

«Картина кредитования» — относительно новая регулярная аналитическая записка Минэкономики, которая появилась после того, как глава ведомства Максим Орешкин в августе 2019 года оправдал снижение прогноза роста экономики на 2020 год переходом кредитного цикла к нисходящей фазе на фоне «пузыря» на рынке потребительского кредитования (см. “Ъ” от 27 августа). В сентябре, с учетом сезонности месяц к месяцу, аналитики министерства обнаружили стабилизацию динамики ипотеки и розничного кредитования «в преддверии введения в действие регуляторных ограничений». Банк России ввел дополнительные ограничения для роста необеспеченного кредитования граждан с 1 октября — банки должны рассчитывать показатель долговой нагрузки физлиц и применять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от полной долговой нагрузки и полной стоимости кредита. В ЦБ не видят признаков «пузыря» на рынке розничного кредитования, ожидая продолжения его роста на 10% в 2020 году, и говорят о заметном улучшении качества этого портфеля в 2019 году. В зоне риска, исходя из свежего исследования регулятора на данных трех бюро кредитных историй, находятся 9,4% частных заемщиков — с 2017 года они активно накапливают долг, привлекая новые кредиты в других банках до погашения старых.

Алексей Шаповалов