ЕСПЧ вышел на прогулку

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), штаб-квартира которого находится в Страсбурге, приступает к рассмотрению жалобы казанского активиста Дмитрия Егорова. В прошлом году его оштрафовали на 10 тыс. руб. за участие в «прогулке оппозиции» на улице Баумана, которую власти сочли несанкционированным шествием. Господин Егоров утверждает, что был на акции в качестве журналиста. ЕСПЧ должен выяснить, имело ли место нарушение свободы собраний и права на справедливое судебное разбирательство властями России.



Вчера ЕСПЧ коммуницировал жалобу жителя Казани Дмитрия Егорова, который был наказан за участие в «прогулке оппозиции» 5 мая 2018 года. Активист считает, что российские власти нарушили в отношении него нескольких статей Европейской конвенции по правам человека: ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 11 (свобода собрании и объединении) и ст. 18 (пределы использования ограничении в отношении прав). Об этом “Ъ” сообщила юрист «Правозащиты Открытки» Эльза Нисанбекова.

Напомним, «прогулка оппозиции» в Казани была организована сторонниками Алексея Навального в рамках всероссийской акции «Он нам не царь», посвященной инаугурации Владимира Путина. В этот день местный штаб оппозиционного политика провел митинг в казанском поселке Дербышки по согласованию с мэрией. После этого около 200 человек собрались на улице Баумана в центре города и прошлись до Казанского кремля.

Участники «прогулки» не использовали каких-либо плакатов. Тем не менее в полиции сочли акцию массовым шествием, которое не было согласовано с активистами. За организацию акции на 20 суток был арестован активист Андрей Бояршинов. Несколько участников «прогулки» позднее получили штрафы. В их числе оказалась экоактивистка Юлия Файзрахманова, которая утверждала, что была на «прогулке» в качестве журналиста, госпожа Нисанбекова и некоторые другие. Полиция в протоколах указывала, что «прогулка» является массовым мероприятиям, поскольку участники держали в руках шары и Конституцию РФ, делали коллективные фотографии, а «из-под одежды некоторых участников шествия виднелись футболки с надписью „Навальный 2018“».

Господина Егорова задержали лишь спустя два месяца после «прогулки» — 10 июля. Его также обвинили в участии в несанкционированном шествии. Активист также заявлял, что «находился на публичном мероприятии как журналист СМИ „Открытые медиа“». «На видео-файлах четко видно, что Егоров занимается фотографированием публичного мероприятия и написанием публикаций в социальные сети, которые позже использовались как доказательства виновности заявителя»,— говорится в жалобе активиста.

Тем не менее 12 сентября 2018 года Вахитовский райсуд Казани признал господина Егорова виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного его порядка) и оштрафовал его на 10 тыс. руб. А 7 ноября наказание утвердил Верховный суд Татарстана. «Суды обеих инстанций при рассмотрении дела опирались только на позицию сотрудников полиции»,— считает активист. В мае этого года он подал жалобу в ЕСПЧ.

Эльза Нисанбекова сообщила вчера “Ъ”, что ЕСПЧ коммуницировал жалобу в упрощенном порядке. «Коммуникация жалобы, по сути, означает, что суд приступил к ее рассмотрению по существу. Российской Федерации предложили представить свои возражения по жалобе и по вопросу ее приемлемости. Теперь представители России должны объяснить, почему они незаконно задержали людей на мирном митинге»,— пояснила юрист. При этом ЕСПЧ коммуницировал жалобу по ст. 6 и ст. 11, по остальным статьям признал неприемлемой.

На рассмотрении ЕСПЧ находятся еще четыре жалобы Дмитрия Егорова. Ранее он обращался в Страсбург в связи с арестами за две акции у здания Госсовета республики, посвященные Дню Конституции и «похоронам демократии». Также дважды господин Егоров обжаловал в ЕСПЧ привлечение его к ответственности по ст. 20.33 КоАП (осуществление на территории РФ нежелательной организации) за участие в «Открытой России». Ни по одной из жалоб решение пока не вынесено.

Кирилл Антонов