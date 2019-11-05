«Парма» уступила в Польше

«Парма» в рамках чемпионата Единой Лиги ВТБ в польском городе Зелена - Гура уступила местной команде. Встреча завершилась со счетом 106:88. Хозяева были сильнее во всех четырех периодах.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Зелены-Гуры» Джо Томассон, записавший на свой счет 21 очко. Форвард «Пармы» Эйгирдас Жукаускас набрал 17 очков.

Для польской команды это вторая победа после пяти туров. Пермский клуб потерпели четвертое поражение с начала чемпионата.

Следующий матч в Единой лиге «Парма» встретится с подмосковными «Химками» 11 ноября.