Контактная группа

Профессионалы, студенты и широкая публика получили доступ к научно-просветительской программе Олимпиады совершенно бесплатно.

Заметной частью Театральной олимпиады 2019 стала просветительская программа — серия лекций и мастер-классов. Она состоит из трех блоков. Первый прошел летом и был посвящен новым формам театра, его представлял фестиваль «Точка доступа». Второй проходи с сентября по декабрь: во время мероприятий этого блока основное внимание уделено звездным режиссерам, представляющим свои спектакли на Олимпиаде, а также работающим на них специалистам международного уровня. С аншлагом прошли мастер-классы режиссеров Деклана Доннеллана, Кристиана Люпы, Андрия Жолдака, хореографа Габриэлы Карризо, театральной компании FC Bergman и других. В рамках третьего блока представители крупнейших театральных фестивалей со всего мира примут участие в двухдневной (13 и 14 ноября) выездной сессии ежегодной Конференции менеджмента театральных фестивалей под названием «Демократизм как принцип и ценность фестиваля» в Санкт-Петербурге. Она организована Институтом театра, образовательным проектом Фестиваля «Золотая Маска», и Театральной олимпиадой 2019, совместно с Александринским театром. Помимо этого, в рамках секции «Театр» VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума пройдет ряд конференций и симпозиумов при участии ведущих театральных деятелей. Подробности просветительской программы “Ъ” узнал у программного директора Театральной олимпиады Алексея Платунова.

— Какие задачи стоят перед программным директором Театральной олимпиады?

Ян Фабр Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

— Прежде всего собрать программу, исходя из определенных критериев. Театральная олимпиада — это не фестиваль в классическом смысле, здесь нет единства времени и места действия. Она охватывает всю территорию России — от Владивостока до Калининграда и идет больше полугода. Соответственно, перед нами стояла задача насытить программу большим количеством событий разного характера и формата, объединив усилия совершенно разных творческих институций. В такой ситуации невозможно избежать определенных компромиссов, поэтому основной приоритет — соблюдение баланса при сохранении общего высокого качества театральной афиши.

Конечно, масштаб Театральной олимпиады предполагает, что мы должны показать проекты, которые в ситуации обычного фестиваля привезти было бы сложно: первый спектакль Роберта Уилсона, показанный в Петербурге; очень сложный технически и организационно проект Хайнера Гёббельса; летний и осенний марафон лучших спектаклей со всего мира, обширная программа лекций и мастер-классов, проекты в разных регионах России.

Встреча с участниками FC Bergman Фото: Пресс-служба Театральной олимпиады 2019 / Интерпресс

— Научно-просветительская программа рассчитана только на профессионалов или доступ к ней имеет и широкая публика?

— Она состоит из разных блоков: часть из них рассчитана на состоявшихся профессионалов, часть — на студенческую аудиторию, часть — на широкую публику. Мастер-класс Андрия Жолдака, например, объединяет профессиональных артистов и людей самых разных профессий — адвокатов, врачей, кинокритиков, математиков, поэтов.

— Как и на каких условиях проводились мастер-классы? Какую аудиторию удалось охватить?

Деклан Доннеллан Фото: Пресс-служба Театральной олимпиады 2019 / Интерпресс

— Можно выделить две основные группы мастер-классов. Первая связана с приездом коллективов в Петербург. Участники Театральной олимпиады соглашаются провести встречи, лекции и мастер-классы зачастую на бесплатной основе, так как им тоже важна обратная связь с российским зрителем. Вторая группа — это интересные режиссеры, художники, педагоги со всего мира, с которыми мы договаривались о проведении мастер-классов задолго до формирования финальной версии олимпийской программы. Для всех участников мастер-классы бесплатны — вне зависимости от их профессиональной подготовки. Вместимость мастер-классов тоже разная, так, например, мастер-класс Томи Янежича был ограничен 20 участниками, а через мастер-класс Андрия Жолдака прошло более 100 человек. Поэтому здесь речь идет скорее не о вместимости залов, а о специфике того или иного мастер-класса или лекции.

— Вы можете поделиться статистикой по первым двум блокам?

— Образовательная программа фестиваля «Точка доступа» в рамках летнего блока Театральной олимпиады собрала более 60 участников мастер-классов и более 600 слушателей лекций театральных специалистов из США, Дании, Италии и России.

Осенний образовательный блок включил более 20 лекций и мастер-классов, которые посетило более 1000 участников и слушателей. Не считая обширной интернет-аудитории — одну только лекцию Кристиана Люпы онлайн посмотрело примерно 30 тысяч человек.

Мастер-класс Тадаси Судзуки Фото: Пресс-служба Театральной олимпиады 2019 / Интерпресс

— Расскажите про третий блок. Когда планируется его провести и кто заявлен в программе?

— Третий образовательный блок посвящен скорее диалогу профессионалов, который тем не менее доступен для широкой аудитории. На серии круглых столов и конференций соберутся участники, представляющие разные области современного театра. В олимпийской программе фестиваля «Золотая маска» заявлены руководители ведущих мировых театральных фестивалей — от Руртриеннале и Манчестерского международного фестиваля до фестивалей искусств в Тайбее и Сингапуре. В программе, включенной в секцию «Театр» VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, принимают участие исследователи театра, продюсеры и режиссеры: Ян Фабр, Теодорос Терзопулос, Тадаси Судзуки, Андрей Щербан, Жорж Баню, Томаш Кубиковский, Жозетт Фераль и многие другие. Так как третий блок тесно связан с Культурным форумом, то и проходить он будет в те же числа — с 13 по 16 ноября.

Дмитрий Иванов