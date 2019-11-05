В Екатеринбурге у спорткомплекса «Динамо» решили сохранить «девушку с веслом»

Эскизные проект входной группы спортивного комплекса «Динамо» был сегодня представлен на совете по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга, сообщила администрация города.

Входная группа спорткомплекса «Динамо» была построена в 1932 году и требует реконструкции, отметила ведущий архитектор ООО АПК «Аппарат» Анна Пеленева. «Мы постарались максимально приблизить свой проект к существующим историческим формам. Мы сохранили все скульптуры ранней входной группы, в том числе, “Девушку с веслом”, стремясь представить их в наиболее привлекательном виде»,— рассказала она.

Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков предложил направить эскизный проект реконструкции на экспертную оценку историкам, искусствоведам, архитекторам и другим специалистам. Им необходимо понять, насколько предлагаемый вариант отвечает по стилю принципам конструктивизма, в котором построен спорткомплекс «Динамо» (здание-корабль). «Хотя входная группа не вписывается в границы охраняемого памятника культурного наследия, она близко примыкает к нему, поэтому важно, чтобы все соответствовало тому времени, духу истории»,– пояснил господин Молоков.

Спортивный комплекс «Динамо» был построен в Екатеринбурге в 1929-1934 годах по проекту архитектора Вениамина Соколова.