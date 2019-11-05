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Для всех остальных — Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства в Краснодаре, прошли на площади Пушкина

Фото: Александр Райко, пресс-служба администрации Краснодара

День народного единства в Краснодаре

Праздник собрал на площади имени Пушкина 13 тысяч жителей и гостей города

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Понедельник, 4 ноября, выдался третьим выходным днем на наделе, поскольку именно на него пришелся День народного единства. В Краснодаре праздничное мероприятие состоялось на площади имени Пушкина возле краевого суда и библиотеки.

Участниками праздничного события стали более 13 тыс. жителей и гостей кубанской столицы. Мероприятия на площади стартовали в 16:00 выступлением государственного Кубанского духового оркестра ТО «Премьера» им. Гатова. В концерте выступили известные творческие коллективы Кубани, а «хэдлайнерами» вечера стали артисты лейбла Black Star: NATAN, Slame и Миша Марвин.

В 19:00 концертная программа завершилась праздничным фейерверком.

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