День народного единства в Краснодаре Праздник собрал на площади имени Пушкина 13 тысяч жителей и гостей города

Понедельник, 4 ноября, выдался третьим выходным днем на наделе, поскольку именно на него пришелся День народного единства. В Краснодаре праздничное мероприятие состоялось на площади имени Пушкина возле краевого суда и библиотеки.

Участниками праздничного события стали более 13 тыс. жителей и гостей кубанской столицы. Мероприятия на площади стартовали в 16:00 выступлением государственного Кубанского духового оркестра ТО «Премьера» им. Гатова. В концерте выступили известные творческие коллективы Кубани, а «хэдлайнерами» вечера стали артисты лейбла Black Star: NATAN, Slame и Миша Марвин.

В 19:00 концертная программа завершилась праздничным фейерверком.