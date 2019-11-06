Порты юга уходят за 2020 год

Как следует из данных о выполнении «дорожной карты» развития морских портов Азово-Черноморского бассейна, проект сухогрузного района морского порта Тамань все еще надеются реализовать к 2024 году. При этом его основной конкурент — портово-индустриальный парк группы ОТЭКО Мишеля Литвака — уверенно выполняет заявленные в плане мероприятия с небольшим отклонением и корректировками. Всего из 13 мероприятий «дорожной карты» полностью выполнено лишь два. Большинство перенесено на 2020–2022 годы.

Из 13 мероприятий, заложенных в «дорожную карту» развития морских портов Азово-Черноморского бассейна до 2020 года, выполнено лишь два. Это следует из информации о ходе выполнения плана (есть у “Ъ”). Так, завершена реконструкция причала контейнерного терминала НУТЭП, входящего в группу «Дело» Сергея Шишкарева (увеличение мощностей на 350 тыс. TEU), и запущен терминал для экспортной отгрузки зерна и генеральных грузов в порту Азов (плюс 0,7 млн тонн) компанией «Луис Дрейфус Восток».

Самое серьезное отставание — у первого этапа сухогрузного района (СР) морского порта Тамань (67 млн тонн), ввод которого, изначально намеченный на 2020 год, сдвинут на 2024 год. Теперь на 2020 год запланировано лишь заключение концессионного соглашения. Такой же перенос сроков — у проекта комплекса по перевалке аммиака и минудобрений (5 млн тонн) «Тольяттиазота» (ТОАЗ). Как пояснили “Ъ” в ТОАЗе, основная причина переноса сроков — неурегулированность вопроса аренды земли с Краснодарским краем. «Администрация региона игнорирует предложения ТОАЗа о внесудебном урегулировании разногласий и, вопреки позиции ключевых федеральных министерств, саботировала согласование постановления правительства РФ о назначении ТОАЗа организацией, уполномоченной на его реализацию»,— сообщили “Ъ” в компании.

Также на два года (теперь на 2020 год) предлагается перенести создание перевалочной базы на 300 тыс. тонн крупногабаритных и тяжеловесных грузов в порту Тамань, который реализует «Таманьнефтегаз» (ТНГ), входящий в группу ОТЭКО Мишеля Литвака. Проекты господина Литвака в Тамани считались основным конкурентом СР Тамань, но за восемь лет сухогрузный район так и не вышел дальше бумаги, в отличие от терминалов ОТЭКО. Общие инвестиции группы в инфраструктуру Тамани превысят $8 млрд, говорили в ОТЭКО. В начале октября активы ОТЭКО посетил Владимир Путин.

Незначительно сдвинуты сроки строительства Таманского терминала навалочных грузов (ТТНГ) ОТЭКО с увеличением мощностей на 35 млн тонн. ТТНГ был запущен в марте. По данным ОТЭКО, мощность перевалки к первому кварталу 2021 года составит 60 млн тонн в год, из них 50 млн тонн — уголь и по 5 млн тонн — минудобрения и сера; в «дорожной карте» сообщается, что объекты будут сданы в 2021 году. Тогда же должны завершить реконструкцию Таманской базы СУГ ТНГ. Сдвинуто и строительство зернового терминала на 14,5 млн тонн «Агрохолдинг-Тамань» ОТЭКО: он по планам в 2020 году получит заключение ГГЭ. В ОТЭКО не ответили на запрос “Ъ”.

С 2019 на 2021 год предлагается перенести завершение проекта модернизации зернового терминала КСК (входит в группу «Дело») в Новороссийске, в том же году «Морской зерновой терминал» планирует достроить перегрузочный комплекс в Таганроге на 300 тыс. тонн зерна. На 2020 год с 2018 года сдвинут ввод контейнерного терминала компании «Уют» в порту Азов и с 2019 года — перевалочного комплекса жидких химических продуктов в Темрюке «Росхимтрейд». В документе уточняется, что ранее намеченная реконструкция терминалов Новороссийского морского торгового порта возможна после утверждения акционерами (62% у «Транснефти») стратегии развития группы. Документ должен быть принят до конца года.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что реализация проектов ОТЭКО осуществляется «с качеством выполнения графика, близким к эталонному», а проект СР порта Тамань полностью забуксовал и перестал быть интересен для инвесторов-грузовладельцев из-за снижения европейских цен на уголь и отказа от привлечения средств федерального бюджета. Вероятность заключения концессионного соглашения в 2020 году представляется эксперту крайне низкой, если не будут внесены изменения, повышающие его привлекательность.

Анастасия Веденеева, Ольга Мордюшенко