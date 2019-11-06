Расплата под Custom

Структуры, близкие к топ-менеджменту «Метафракса», приобрели несколько активов обанкротившегося холдинга Custom Capital, в том числе почти треть здания (2,6 тыс. кв. м) по ул. Ленина, 50. Общая сумма покупки превышает 92 млн руб. Эксперты считают, что продажа была ниже рынка.



Конкурсный управляющий ООО «Бриг-Девелопмент» (входило в холдинг Custom Capital) Сергей Леваков подвел итоги торгов по продаже недвижимого имущества. Торги проходили методом публичного предложения и завершились 3 ноября. На аукцион выставлялись нежилые помещения по ул. Ленина, 50 и ул. Клары Цеткин, 10а, находившиеся в залоге у АКБ «Фора-Банк». Имущество поделено на три лота.

Ключевой актив — треть здания по ул. Ленина, 50. 15-этажное здание 1985 года постройки общей площадью 7,9 тыс. кв. м было штаб-квартирой пермской инвестгруппы «Витус». В 2012 году учредители «Витуса» разделили активы, и часть здания перешла в «Бриг-Девелопмент». Всего продавалось семь помещений общей площадью 2,6 тыс. кв. м и доля в праве на земельный участок площадью 3,5 тыс. кв. м.

Объект изначально оценивался в 93,7 млн руб., а на торги был выставлен за 84 млн руб. Победителем торгов стала ИП Светлана Хакимова, подавшая заявку на последнем этапе снижения цены. Недвижимость была продана за 66,6 млн руб., то есть за 26,1 тыс. руб. за кв. м. Светлана Хакимова считается дружественной топ-менеджменту «Метафракса». Ранее она возглавляла ныне ликвидированное ООО «Метатрейдинг», бывшую сбытовую компанию губахинского предприятия.

Отметим, что на первом этапе подавал заявку организатор дискотек из Мурманска Михаил Квятковский с ценой покупки в 84 млн руб., но затем заявку отозвал.

Еще один актив ООО «Бриг-Девелопмент» достался еще одной дружественной топ-менеджменту «Метафракса» структуре — ООО «УК „Центр“». Компания купила за 26 млн руб. 1,026 тыс. кв. м на 9 этаже 10-этажного административно-офисного центра по ул. Клары Цеткин, 10а. Площадь самого центра почти 15 тыс. кв. м. Стартовая цена лота была 32,9 млн руб.

Госпожа Хакимова и УК «Центр» претендовали на третий лот — помещения площадью 1 тыс. кв. м на 8 этаже того же бизнес-центра (стартовая цена 32,3 млн руб.). Заявка госпожи Хакимовой была отклонена, а УК «Центр» подал заявку позже победителя. В итоге актив за 26 млн руб. достался жительнице Перми Розалии Нургалиевой. Покупательница не участвует ни в каком бизнесе. В минувшем октябре она «засветилась» лишь в торгах по покупке акций Газпромбанка одного столичного должника-банкрота.

ООО «Бриг-Девеломпент» развивало проекты в недвижимости группы «Витус» после раздела ее бизнеса, произошедшего в 2012 году. Тогда часть активов перешла к бывшим совладельцам «Витуса» Сергею Бровцеву и Тимуру Гатауллину, которые учредили Custom Capital. В прошлом году компания была признана банкротом — заявителем выступил «Фора-Банк». У холдинга Custom Capital в банке была открыта кредитная линия с лимитом выдачи 134 млн руб. Задолженность перед банком составляла 140 млн руб.

Связаться с госпожой Хакимовой и представителями УК «Центр» не удалось. Эта бизнес-группа считается крупным игроком на рынке недвижимости Перми, ей принадлежит несколько значимых объектов. В 2015 году близкие к ней структуры продали краевому правительству здание бывшей казармы ПВИУ под нужды галереи.

Гендиректор УК «Столица» Константин Копытов отмечает, что главный объект продаж (помещения по ул. Ленина, 50) продан по низкой цене. «26 тыс. руб. за кв. м — куда уж дешевле»,— полагает эксперт. Он считает актив очень привлекательным: это самый центр Перми. «Несмотря на маленький участок и ограниченность в парковочных местах, этот центр прекрасно подойдет как для гостиницы, так и для офиса. Его можно отремонтировать и заселить хорошими арендаторами, а можно продать в несколько раз дороже»,— полагает эксперт.

Алексей Ананьев из АН «Респект», напротив, полагает, что объекты проданы по справедливой цене. «Если кто-то посчитал, что они стоят дороже, то и купили бы дороже. Вообще, объекты через банкротства уходят с дисконтом в 40%, иногда 50%. Многие считают это рискованными сделками, большинство не готовы к таким покупкам. Поэтому все чаще в банкротстве продают не по рынку»,— полагает эксперт.

Вячеслав Суханов