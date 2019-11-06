Здесь будет город-парк

Депутаты Пермской городской думы призвали мэрию определиться со степенью влияния на ООО «Центральный парк им. Горького», арендатора одноименной рекреационной зоны в центре Перми. Еще 13 лет назад мэрия лишилась контроля над компанией, сейчас она владеет лишь 24%. Депутаты предлагают либо продать эту долю, либо усилить контроль. Основной владелец парка Рашид Габдуллин напомнил, что оба варианта возможны только после оценки рыночной стоимости долей, а доля города может оказаться невостребованной.



В Перми 5 ноября прошел семинар по обсуждению проекта городского бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года. Участие в так называемых «нулевых» чтениях бюджета приняли глава Перми Дмитрий Самойлов и руководители целевых блоков, а также депутаты Пермской городской думы.

Чиновники представили приоритеты на ближайшую трехлетку. В частности, при обсуждении проектов на основе муниципально-частного партнерства депутаты поинтересовались, может ли приносить доходы в бюджет Цент­ральный парк им. Горького.

Напомним, ООО «Цент­ральный парк развлечений им. Горького», оператор одноименного парка, принадлежит департаменту имущественных отношений администрации Перми на 24%. 52,69% владеет его гендиректор Рашид Габдуллин, еще 23,31% — Галина Попова. По итогам 2018 года выручка парка составила 53,2 млн руб., а убытки — 3,8 млн руб. У компании в длительной аренде участок в центре Перми площадью 12 га.

Напомним, еще в 2006 году мэрия контролировала оператора парка, ей принадлежал 51% долей. Но у компании-арендатора имелась задолженность, и кредиторы, впоследствии ставшие акционерами, потребовали банкротства предприятия или капитализации долга в доли ООО. В мэрии согласились на второй вариант, и в результате ее доля сократилась до 24%. Контрольный пакет получил гендиректор ООО Рашид Габдуллин. Чиновники посчитали сокращение нелегитимным и обратились в прокуратуру, которая не выявила нарушений.

Затем чиновники неоднократно заявляли о намерении вернуть контроль над этим активом. Так, в 2011 году о необходимости установить контроль в обществе заявлял бывший сити-менеджер Анатолий Маховиков.

На слушаниях глава Перми Дмитрий Самойлов предложил рассмотреть механизм муниципально-частного партнерства: «Там наш стадион „Юность“, ледовый дворец, муниципальные улицы. Может, пригласить собственников к разговору?».

Его поддержал первый вице-спикер Дмитрий Малютин: «Это центральное место, где я гуляю с ребенком каждый день. Это классный парк, давайте сделаем его лучше. Да, сейчас мы не доминанта, а созерцатели. Давайте влиять, а не только говорить».

Депутат Арсен Болквадзе предложил администрации подготовить план работы в этом направлении на ближайшие два месяца.

Как уточнил председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, взаимодействие мэрии с парком находится на стыке различных блоков администрации. «Ощущение, что нужно провести аудит: кто отвечает за задачи, а кто — за инструменты. Задача с парком — на стыке блока Елены Негановой (начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми.— „Ъ-Прикамье“). Вы должны оформить предложение: если доля не приносит дивидендов, то продать ее по рыночной стоимости, либо выступить с предложением по дополнительной капитализации»,— отметил депутат.

Совладелец и гендиректор парка Рашид Габдуллин в беседе с „Ъ-Прикамье“ напомнил, что размер доли муниципалитета обсуждается с периодичностью в три-пять лет. «Вопрос в рамках принятия решения администрацией. Что им выгодно, они сами должны решить»,— говорит господин Габдуллин. Он уточнил, что вопрос выкупа доли нужно решать не только с экономической точки зрения. «Когда город присутствует, то он контролирует деятельность, участвует в проверках, собраниях, синхронизирует культурную программу парка с городскими праздниками. И если город скажет, что готов продать долю по экономическим соображениям, то департамент культуры может парировать тем, что совместно работает с парком»,— пояснил господин Габдуллин. По его словам, даже если муниципалитет примет принципиальное решение о судьбе своей доли, то реализация его может оказаться длительной процедурой. «Парк по форме собственности ООО. Если партнер выходит, то ООО будет смотреть, нужна ли ему эта доля, должна пройти оценка. И ООО решит, выкупать ли долю исходя из своих возможностей. Обратный механизм, когда город увеличивает долю, тоже возможен. Но тогда нужно понять, на какой объем город увеличивает вложения. Когда сформулируют предложение, тогда и посмотрим. До этого разговоры были неоднократно, а приходили к выводу сохранить текущую ситуацию»,— заключил Рашид Габдуллин.

Юлия Сырова