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Корвет «Гремящий» ушел на Северный флот для проведения государственных испытаний

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» ушел из порта Балтийск (Калининградская область) на Северный флот, где выполнит программу государственных испытаний, официально начатых в понедельник, 4 ноября. Это будет самое длительное плавание корвета с момента его строительства на заводе «Северная верфь» в Петербурге и перехода в Балтийск, сообщает «Интерфакс».

После завершения госиспытаний на Северном флоте «Гремящий» вернется на завод, где пройдет ревизию, а затем будет передан в состав ВМФ России для служба на Тихоокеанском флоте.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что помимо «Гремящего» по заказу Минобороны завод «Северная верфь» строит еще четыре корвета проекта 20386: «Проворный», «Ретивый», «Строгий» и «Дерзкий». «Гремящий» был спущен на воду летом 2017 года.

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