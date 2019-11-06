На имущество «Искры-Авигаз» не нашлось покупателей

Конкурсный управляющий АО «Искра-Авигаз» подвел результаты объявленных 15 сентября торгов по реализации имущества обанкротившегося предприятия. на продажу выставлены три лота: земельный участок по Комсомольскому проспекту, 98 с трехэтажным зданием площадью 1,89 тыс. кв. м (начальная цена 56,456 млн руб.); 75 единиц промышленного оборудования (начальная цена более 920 млн руб.) и 1/2 в праве долевой собственности на площадку обкатки газотурбинных электростанций с трехэтажным зданием и земельным участком под ним (начальная цена 8,509 млн руб.).

Как следует из сообщения, размещенного на ЕФРБ, в результате торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок по всем трем лотам. Соответствующий протокол был подписан 28 октября.

Напомним, в мае 2018 года суд признал АО «Искра-Авигаз» банкротом и досрочно открыл в отношении предприятия конкурсное производство. В реестр кредиторов общества включены требования на сумму более 2,662 млрд руб. Имущество должника было оценено в 1,2 млрд руб.