Основатель и гендиректор холдинга «Нетология-групп» Максим Спиридонов рассказал “Ъ”, почему пока не готов снова инвестировать в подкасты.

— Еще в 2008 году вы основали свой подкаст-терминал. Что тогда сподвигло на это?

— Это было время, когда казалось, что подкасты сильно набирают обороты, была надежда, что их начнет слушать много людей и в России. Я вложил тогда в PodFM около $100 тыс., собрал команду. Одними из самых популярных были подкасты, которые я же и записывал, такие как «Рунетология», «Дело жизни», «ЕвровЕдение». Однако спустя год стало понятно, что это скорее хобби, нежели бизнес: динамика была не такой, как ожидалось. Я передал руководство команде и вышел из проекта.

— Как вы монетизировали подкасты, сколько тогда удавалось зарабатывать?

— Мы продавали рекламу скорее спонтанно, чем систематично, но определенный интерес у рекламодателей был, иногда на интеграциях удавалось зарабатывать до нескольких сотен тысяч рублей в месяц. Кроме прямой рекламы мы делали партнерские проекты: подкаст-курс электронной коммерции с оператором онлайн-платежей, подкаст «Дело жизни» с кадровым порталом SuperJob. Для рекламодателей это была имиджевая реклама. Однако главной проблемой была простая недостача аудитории. В те времена 20 тыс. прослушиваний одного выпуска было безумно много. Но подавляющее большинство рекламодателей это мнение не разделяли.

— У новой волны подкаст-проектов больше шансов выйти за рамки хобби и на обороты серьезного бизнеса?

— Случилось то, что, мне казалось, уже никогда не случится: за счет смартфонов и роста онлайн-среды у подкастов наконец появляется аудитория, контакт с которой можно продавать рекламодателям. И это сравнительно недорогой контакт по сравнению с YouTube: вложи пару сотен тысяч рублей — и у тебя прекрасный качественный проект, звук лучше не бывает. При менее качественном звуке капитальные вложения могут начинаться и от 50 тыс. руб. Для создания видео этого точно не хватит, там для качественной картинки нужно от 300 тыс. до 1 млн руб. на один выпуск для конечного продукта длиной 20–30 минут.

Подкаст — это такой супертекст и недовидео. В отличие от текста, чаще всего более сухого, эмоциональной компоненты в аудио больше, можно добиться более тесного контакта с аудиторией, это более близкое касание. Видео делает это еще лучше, но оно и дороже в производстве.

— Нужны ли сейчас специальные платформы, подобные PodFM, или отдельные студии для записи подкастов?

— Платформы точно не нужны, они уже есть — это тот же SoundCloud, агрегаторы Apple и Google — у них уже есть масштаб. Что касается студий для записи — я бы в них вкладываться не стал, можно записать хороший звук и без них.

— Какие подкаст-проекты имеют больше шансов занять нишу?

— Думаю, это скорее подкасты уже сформировавшихся медиабрендов, например «Эха Москвы», «Медузы», «Арзамаса» и других. Для них это еще один способ коснуться своей аудитории, они могут перенаправлять из текста в подкасты и другие форматы.

— Вы планируете в ближайшее время возвращаться к подкастам?

— Как подкастер иногда получаю предложения от разных изданий и, возможно, возьмусь, если будет хорошая идея. Как предприниматель — точно нет, по крайней мере в ближайшие два-три года. Этот рынок все еще достаточно сырой, вкладываться туда мне пока неинтересно.

Интервью взяла Валерия Лебедева