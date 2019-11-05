Один из руководителей ИК-13 стал фигурантом уголовного дела

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) в отношении одного из должностных лиц ФКУ ИК-13 ГУФСИН по Пермскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Фабулы дела в СУ не раскрывают. Как говорят источники «Ъ-Прикамье», уголовное дело якобы возбуждено в отношении заместителя начальника колонии по воспитательной работе Сергея Зенина. Соответствующее постановление было вынесено 28 октября этого года. В главке ход расследования не комментируют.