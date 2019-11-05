Замдиректора НИЦ «Курчатовский институт» осужден за махинации с госконтрактом

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении заместителя директора НИЦ «Курчатовский институт – ЦНИИ КМ "Прометей"» Александра Колоды, признанного виновным по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, было установило, что Колода, пользуясь служебным положением, с целью оправдания затраченных по госконтракту денежных средств и сокрытию своей некомпетентности, неправомерно принял невыполненные подрядчиком работы по установке балансировочных клапанов. При этом он не осуществил надлежащий контроль за исполнением госконтрактов, не провел претензионную работу с подрядчиком, что привело к снижению энергоэффективности работы системы отопления на объекте РМЛ. В итоге научно-исследовательскому центру был причинен ущерб на сумму более 3,6 млн рублей.

Суд назначил Колоде наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год с запретом заниматься организационно-распорядительной деятельностью сроком на 1 год.