«Грета стала мировым идолом поп-культуры»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, почему Британский музей естественной истории назвал жука в честь климатической активистки Греты Тунберг.

Не могу не поделиться новостями из смежных областей искусства: это поп-музыка и социальный активизм, как же без него. Коллеги с сайта ArtDaily опубликовали новость о том, что Британский музей естественной истории на прошлой неделе назвал крошечного, слепого и бескрылого жука в честь климатической активистки Греты Тунберг. Жучок красивый, при большом увеличении он медового цвета, с усиками, однако размером менее 1 мм. Насекомое было обнаружено в кенийской столице Найроби еще в 1960-х годах, но собственное имя получило лишь сейчас, когда сотрудники музея обнаружили его в своей коллекции.

Главную роль в имянаречении сыграл уважаемый научный сотрудник лондонского музея Майкл Дарби. «Я очень впечатлен работой этой молодой активистки и хотел таким образом признать ее выдающийся вклад в увеличение осведомленности людей об экологических проблемах»,— сказал Дарби. По словам старшего куратора музея естественной истории Макса Барклея, «имя, данное этому жуку, является особенно пронзительным; ведь множество неопознанных видов исчезают еще до того, как ученые успевают их наименовать; это происходит из-за утраты биоразнообразия. Поэтому уместно назвать одно из новейших открытий в честь того, кто так усердно трудится, чтобы защитить природный мир и уязвимые виды».

Формальное научное название теперь звучит так: Nelloptodes gretae. Грета начала свою активистскую деятельность год назад, устраивая первые школьные забастовки. Сейчас ей 16; она номинировалась на Нобелевскую премию мира, а также стала мировым идолом поп-культуры. В начале месяца британский рэпер Fatboy Slim использовал цитаты из речи Греты Тунберг в ООН в ремиксе своего хита 1998 года Right Here, Right Now. Надо напомнить, что в официальном видео конца 1990-х речь идет об эволюции жителей Земли от морской амебы-медузы через земноводное и обезьяну в молодого мужчину, а позже в безразмерного толстяка. В новой версии меняются крупные планы Греты и Дональда Трампа.