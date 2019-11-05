Нижегородцам незаконно выставили корректировку платежей за тепло ДУКи решили сами производить расчеты населению за отопление и горячее водоснабжение.

Нижегородский Центр СБК в квитанциях за октябрь ошибочно выставил потребителям АО Теплоэнерго корректировку платежей по итогам прошлого года.

Это коснулось жителей 546 многоквартирных домов, о чем сообщила пресс-служба администрации города.

О том, почему это произошло Коммерсант ФМ Нижний Новгород рассказала начальник управления по работе с населением АО «Теплоэнерго» Ирина Вязовцева.

Как разъяснили в мэрии, если вы получили квитанции от Центра СБК и от домоуправляющей компании, и при этом о обоих указана сумма корректировки, оплачивать необходимо только квитанцию вашей домоуправляющей компании.