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Фото: Андрей Абрамов

Нижегородцам незаконно выставили корректировку платежей за тепло

ДУКи решили сами производить расчеты населению за отопление и горячее водоснабжение.

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Нижегородский Центр СБК в квитанциях за октябрь ошибочно выставил потребителям АО Теплоэнерго корректировку платежей по итогам прошлого года.


Это коснулось жителей 546 многоквартирных домов, о чем сообщила пресс-служба администрации города.

О том, почему это произошло Коммерсант ФМ Нижний Новгород рассказала начальник управления по работе с населением АО «Теплоэнерго» Ирина Вязовцева.

Как разъяснили в мэрии, если вы получили квитанции от Центра СБК и от домоуправляющей компании, и при этом о обоих указана сумма корректировки, оплачивать необходимо только квитанцию вашей домоуправляющей компании.

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