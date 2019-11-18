Горы культуры

«Санкт-Мориц пропитан традициями и обладает особым шармом. Регион Энгадин, где он расположен, часто посещали деятели культуры и интеллигенции прошлого века, от философа Фридриха Ницше, писателя Томаса Манна и танцора Вацлава Нижинского до множества художников, включая Дитера Рота, Герхарда Рихтера, Джулиана Шнабеля, Ричарда Лонга и Джозефа Бойса. У многих из них здесь были свои резиденции. Регион долгое время являлся творческим центром, поэтому давно должен был получить международное признание как культурное направление. Раньше эти его особенности были известны только инсайдерам, таким как я и моя жена Мануэла» — так основатель одной из самых влиятельных мировых галерей Hauser & Wirth Иван Вирт не без трепета говорит о родной Швейцарии.

Свою первую галерею он открыл в Цюрихе в 1992 году, в настоящий момент по всему миру их уже девять. Подразделение в Санкт-Морице открылось почти год назад, оно занимает трехэтажное пространство в Palace Galerie, люксовом центре с бутиками главных модных, часовых и ювелирных марок. Напротив расположен легендарный отель Badrutt’s Palace, прославленный впечатляющим видом на озеро. Ранее на месте Hauser & Wirth размещалась Galerie Gmurzynska. «Как только мы увидели, что это место свободно, мы воспользовались возможностью открыть там постоянную галерею»,— отмечает Иван Вирт. С отелем у галереи полная синхронизация: они работают длинный зимний и короткий летний сезон с «каникулами» на осень и весну. В январе в одном из залов отеля Hauser & Wirth планирует устроить особую вечеринку для русских клиентов — на старый Новый год. «Я бы сказал, что за последние несколько лет количество серьезных коллекционеров в России выросло, так же как и интерес к более высокому калибру современных художников,— объясняет Вирт.— У России такая богатая культурная история, а потому неудивительно, что приходит и новое поколение коллекционеров».

Директор галереи Стефано Раболли Пансера, делящий свой год между Санкт-Морицем и Лондоном, отмечает, что в последнее время появились и достаточно молодые российские покупатели. Для приватных встреч с коллекционерами отведена отдельная часть галереи, она занимает весь третий этаж, в то время как два других отданы под выставки. В зимний сезон экспозиция на третьем этаже меняется здесь чуть ли не раз в неделю: коллекционеры, приезжающие покататься на лыжах, не изменяют своей главной страсти — искусству — даже на отдыхе. Впрочем, так было не всегда. Иван Вирт рассказывает, что долина сильно изменилась за последние несколько десятилетий. В 1990-х годах арт-рынок в Санкт-Морице был более сезонным и коммерчески провинциальным. Сейчас дела обстоят совсем по-другому. Его потенциал вырос не только в культурном и интеллектуальном плане, но и в финансовом отношении.

Зимнюю программу Hauser & Wirth для своих «курортных» подразделений продумывает заранее. На этот раз зимний сезон в Санкт-Морице откроют в декабре выставкой мобилей и картин Александра Колдера 1940–1970-х годов. «Галерея тесно связана с Колдером, его работы были представлены на первой выставке, которую я организовал почти 30 лет назад в Ritz-Carlton, в возрасте 17 лет. Эта выставка в нашей галерее в Санкт-Морице станет продолжением показанных за последние годы в Сомерсете и Лос-Анджелесе экспозиций»,— рассказывает Вирт. В феврале будущего года Колдера сменят работы Риты Акерман. А вот в Гштаде, другом горном курорте, публика которого входит в сферу интересов Hauser & Wirth, покажут работы американской концептуальной художницы Дженни Хольцер. Они разместятся в культурном центре Tarmak 22, расположенном в ангаре местного аэропорта, в дополнение к этому будет организована проекция ее знаменитых текстовых работ на Gstaad Palace. В феврале Хольцер сменит выставка Пикассо.

По сравнению с 1990-ми годами Энгадин сегодня может похвастаться большим количеством объектов культуры и художественных центров. Здесь расположены более 30 галерей, музеи, невероятный замок Тарасп XII века неподалеку от города Скуоль, окружение которого преобразил швейцарский художник Нот Виталь, создавший сказочный пейзаж с неожиданными скульптурами. По мнению Ивана Вирта, открытие Музея Суша (Muzeum Susch, в одноименной коммуне) в январе этого года стало настоящим переломным моментом для современного искусства в регионе. Марейке Диттмер, директор фонда Art Stations Foundation CH и этого музея, чрезвычайно рада тому, что с начала года его посетили уже больше 17 тыс. человек, и это при том, что в самом городке постоянно живет не больше нескольких сотен. Музей Суша был открыт по инициативе польского коллекционера Гражины Кульчик. Работы по реконструкции зданий бывшей пивоварни на территории монастыря, основанного в XII веке, заняли больше трех лет. То, что удалось сделать архитектурному бюро, вызывает восхищение. Некоторые комнаты музея занимают постоянные инсталляции, часть из них пришли из коллекции Кульчик, другие были специально придуманы художниками для этого пространства. Каждый год здесь планируется проводить по две временные выставки. 10 ноября в Музее Суша завершила свою работу ретроспектива Эммы Кунц (1892–1963). Ее спиритические карты-абстракции долгое время не относили к искусству, но достойно удивления то, как в начале XX века без специальных высокоточных инструментов она смогла сделать эти чрезвычайно сложные, математически просчитанные рисунки. Прямо перед Новым годом, 29 декабря, в Музее Суша откроется выставка, посвященная ушедшей в этом году Кэроли Шниманн, чьи перформансы в 1970-х шокировали публику. Она продлится до конца июня 2020 года. В отличие от галерей, музей работает без каникул.

Александр Щуренков