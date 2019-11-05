Сергей Воронов получил реальный срок за пособничество в продаже депутатского мандата Три года колонии назначил суд бывшему депутату Госдумы, заму губернатора и действующему политтехнологу.

К трем годам лишения свободы приговорил Нижегородский районный суд политтехнолога Сергея Воронова, который признан виновным по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Пособничество в мошенничестве»).

Об этом пишет «Коммерсантъ-Приволжье», сообщая также, что Воронова арестовали в зале суда.

Суд счел доказанным, что умерший лидер Нижегородского регионального отделения «Справедливой России» Александр Бочкарев пообещал предпринимателю Дмитрию Дзепе избрать того депутатом думы Нижнего Новгорода в обмен на финансирование. Дзепа передал сумму в несколько миллионов рублей, однако нижегородские эсеры показали на выборах не тот результат, на который рассчитывали, и им пришлось решать, кому отдать мандат по партийному списку. Владельцем мандата стал в итоге один из старейших депутатов, директор школы Игорь Богданов. Дзепа подал на Бочкарева и политтехнолога Воронова в суд, и их обоих обвинили в мошенничестве. Процессу не помешала тяжелая болезнь Бочкарева, который успел в зале суда передать Дзепе 4,6 млн рублей и вскоре умер. Дело в отношении Бочкарева было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам.

Дзепа потребовал выплатить ему еще 1,6 млн рублей в качестве процентов за пользование его средствами. Воронову изменили обвинение на пособничество в мошенничестве, но в итоге вынесли обвинительный приговор и дали реальный срок.

Политолог Валентина Бузмакова сказала «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что в этой истории много виноватых и только один виновный, признавшись, что для нее сегодня очень тяжелый день. По ее словам, это непростая история и для всего Нижнего Новгорода, и для политической элиты Нижнего Новгорода.

Напомним, что Сергей Воронов пришел в политику из комсомола на волне демократизации 1990-х. Он был избран депутатом Государственной Думы РФ Первого созыва, затем представлял область в Федеральном собрании РФ, работал заместителем губернатора при Борисе Немцове и Иване Склярове, занимал должность вице-президента ОАО АК «Трнаснефть». Он стал одним из первых в регионе и стране политтехнологов, успев поработать в разных регионах, работал заместителем губернатора Красноярского края при Александре Хлопонине. В 2007 году, будучи заместителем главы администрации Иркутской области, он был арестован по подозрению в растрате кредита и затем осуждён на шесть лет. Освободившись из мест заключения условно-досрочно, Воронов ярко вернулся в нижегородскую политику, получив в 2012 году общественную премию в сфере развития гражданского общества «Пробуждение» в номинации «Камбэк года».

Пока не сообщается, намерены ли Воронов и его защита обжаловать приговор Нижегородского районного суда.