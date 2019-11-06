«Пока к школе подойдешь, тебе голову пять раз отрежут»

Депутаты думы Екатеринбурга остались недовольны безопасностью городских образовательных учреждений. По их мнению, в бюджете выделено недостаточно средств для оплаты труда высокопрофессиональных частных охранных предприятий (ЧОП). Мэрия отметила, что для увеличения финансирования необходимы экономические обоснования. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков считает, что ЧОПам нужно выполнять не только охранную функцию, но и учиться взаимодействовать с учениками.



С докладом об обеспечении безопасности школ, детсадов и объектов дополнительного образования Екатеринбурга в думе выступила начальник департамента образования мэрии Екатерина Сибирцева. По ее словам, 100% учреждений защищены и от угроз криминального характера, и от террористических угроз. «Половина организаций заключили договоры с частными охранными предприятиями — 157 школ, 101 детский сад и две организации дополнительного образования. В остальных охрану обеспечивают штатные сотрудники — охранники и вахтеры»,— отметила госпожа Сибирцева.

По данным мэрии, с начала 2019 года оплата услуг ЧОПов ведется за счет муниципального бюджета. За это время договоры с 31 охранным предприятием заключили 232 организации. «Общая сумма на вневедомственную охрану составила 230 млн руб. В 2020 году мы запрашиваем около 68 млн руб.»,— добавила Екатерина Сибирцева.

Депутата Михаила Вечкензина интересовал «средний ценник» заработной платы у частных охранников. Госпожа Сибирцева сообщила, что они получают в среднем 190 руб. в час. Депутат Виктор Сомиков заявил о том, что суточная смена сотрудника ЧОПа — более 2,1 тыс. руб. «Нормальные чоповцы в коммерческих предприятиях получают от 3 до 3,5 тыс. руб. Неудивительно, что в садиках и школах огромная текучка»,— заявил он.

Депутат Владимир Крицкий предложил каждому «заниматься своим делом». «Если директору школы не хватает на оплату охраны, он должен пойти к начальнику департамента образования. Зачем на думе считать, сколько ЧОПовец получает?» — отметил он. Депутат Галина Арбузова согласилась с ним, но заметила, что «директор выше головы не прыгнет», и предложила предусмотреть увеличение средств на охрану образовательных учреждений в бюджете на 2020 год. Госпожа Сибирцева пояснила, что каждая цифра в муниципальном бюджете должна быть экономически обоснована. По ее словам, стоимость охранных услуг ЧОПа — величина, сложившаяся по конкурсным процедурам за 2019 год.

Депутат Александр Колесников отметил, что большинство школ и детсадов находятся внутри жилых кварталов, а их территории освещаются недостаточно. «Пока ты к школе подойдешь, тебе голову пять раз отрежут»,— возмутился он. Господин Колесников призвал муниципальные власти «требовать обещанных денег» на безопасность и освещение у федеральных властей. «Вешать безопасность на плечи муниципалитета — это бред. Так бюджета никакого не хватит!» — заявил господин Колесников, отметив, что из муниципального бюджета можно выделять деньги на установку видеонаблюдения.

В итоге депутаты приняли доклад к сведению.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков уверен, что технически екатеринбургские школы оборудованы хорошо. «У охранных организаций должна быть спецподготовка: не только функция охраны, но и взаимодействие с детьми и их родителями. Конфликтные ситуации возникают часто именно из-за этого»,— считает господин Мороков. По его словам, две недели назад к нему обратилась родительница первоклассника одной из городских школ — представитель охранного предприятия не пускал ее к ребенку в школу. «С точки зрения обеспечения безопасности он прав. Но также нужно рассматривать вопрос возрастной психологии»,— отметил он. Господин Мороков добавил, что полицейская статистика не подтверждает, что на подходах ко всем школам «головы отрезают». «Треть преступлений происходят в семье. А именно уличная преступность с участием школьников идет на снижение»,— отметил омбудсмен.

Анастасия Реутова