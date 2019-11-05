Грузооборот Азово-Донского речного бассейна с начала года сократился на 8%

Общий грузооборот в границах Азово-Донского бассейна внутренних водных путей по состоянию на 1 ноября 2019 года составил 8,8 млн т грузов, что на 8% ниже показателя за аналогичный период 2018 года, сообщает ИАА «Порт Ньюс».

Объем транзитных грузов сократился на 4%, до 7, 7 млн т., внутренний грузооборот - на 30%, до 1,2 млн т. Судопоток Азово-Донского бассейна внутренних водных путей по состоянию на 1 ноября 2019 года составил 5,5 тыс. судов и составов, в том числе, 2,6 тыс. судов в движении вниз и 2,8 тыс. — в движении вверх.

В октябре общий грузооборот в границах бассейна сократился на 18% по сравнению с соответствующим показателем за октябрь прошлого года и составил 1,3 млн т грузов. В номенклатуре преобладали мазут (24,4%), сера (15,8%) и пшеница (14,6%). Транзитный грузопоток уменьшился на 12%, до 1,9 млн т, внутренний грузооборот бассейна – на 43%, до 179 тыс. т.

По данным ИАА «Порт Ньюс», границы деятельности ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» включают в себя магистральный речной путь Дона от нижнего подходного канала шлюза №15 (Цимлянское водохранилище) до поселка Аксай (3121-й км р. Дон), за исключением Николаевского и Константиновского гидроузлов, и притоки Дона — реку Северский Донец (от хутора Красный до устья) и реку Маныч (от Ново-Манычской дамбы до устья). Общая протяженность водных путей в зоне ответственности ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» составляет 691,3 км.

Дарья Голякова