Ак Барс Банк снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 4,5%

Ак Барс Банк снизил процентные ставки на ипотеку для физических лиц.

Приобрести строящееся или готовое жилье в рамках ипотеки с господдержкой можно по ставке от 4,5% годовых при условии личного и имущественного страхования. Предложение действуют для физлиц, имеющих второго и/или третьего ребенка, и при внесении заемщиком первоначального взноса от 20 до 80%. В качестве взноса можно использовать материнский капитал.

Ставка на приобретение объекта жилой недвижимости на первичном и вторичном рынке снижена до 8,7% при первоначальном взносе от 20% и площади квартиры больше 100 кв. м.

Ставка на покупку жилого дома и земельного участка снизилась до 9,7%. Приобрести коммерческую вторичную недвижимость можно по ставке 10,9%.

Банк снизил процентную ставку по рефинансированию ипотечного кредита для держателей зарплатной карты до 8,9%. Базовая ставка составляет 9,2%.

Ознакомиться с новыми условиями оформления ипотеки и подать заявку на кредит можно на сайте банка.

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