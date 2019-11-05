Блогер Илья Варламов поделился впечатлениями от Перми

Известный travel-блогер Илья Варламов 5 ноября посетил Пермь вместе с другим блогером Сергеем Мезенцевым.

На странице в Instagram блогеры поделились впечатлениями. «Несмотря на адовую погоду я выжил и даже ничего себе не сломал. В Перми просто невероятно позитивные люди, а иначе тут просто не выжить. Меня чуть не убило сосулькой, я покормил уток посикунчиком с капустой (они, неблагодарные, половину не доели) и случайно встретил мэра, который согласился на БДСМ (проект «Большая дорога с мэром» - «Ъ-Прикамье»). Но самое главное, что сегодня мы сняли просто топовый коллаб для «Ютьуба», так что следите за моим каналом. Кстати, правильно говорить «Перьмь»!», - написал Илья Варламов.