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Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

На Дону в селе Сальского района ввели карантин по бруцеллезу КРС

В одном из хозяйств села Березовка Сальского района Ростовской области ветеринарные врачи диагностировали бруцеллез крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба управления ветеринарии региона. Стадо, где выпасались инфицированные коровы, объявили  неблагополучным.

В селе запрещен ввоз, вывоз и перегруппировка животных, а также использование необеззараженного молока.

Эпизоотическое расследование в селе Березовка пока не завершено, однако сами фермеры винят в распространении инфекции своего соседа. С их слов, некоторое время назад мужчина нелегально завез в село три коровы. Животные не были исследованы и привиты от бруцеллеза, а позже бесследно пропали.

Дарья Голякова


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