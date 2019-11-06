Застройщик «Гринвилля» задержался в колонии

Суд отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении Максима Наливайко — основателя уральского коттеджного поселка «Гринвилль», управляющая которым одноименная компания стала банкротом в кризис 2008 года. Бизнесмен был осужден за хищение $680 тыс. и 425 тыс. евро у своего двоюродного дяди, которого убедил направить инвестиции в строительство цементного завода. Сейчас защита бизнесмена пытается добиться смягчения режима: перевести Максима Наливайко из колонии общего режима в колонию-поселение.



Как стало известно “Ъ-Урал”, Свердловский облсуд оставил в силе решение Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга об отказе в условно-досрочном освобождении бизнесмену Максиму Наливайко. Он сейчас отбывает наказание в ИК-2 за мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

Максим Наливайко известен в Екатеринбурге как учредитель ЗАО «Управляющая компания “Гринвилль“». Компания была создана в сентябре 2006 года для застройки и управления одноименным поселком. «Гринвилль» собирались возвести в поселке Большое Седельниково в 10 км от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. На участке около 20 га планировалось разместить 80 домов в шести архитектурных решениях площадью от 247 до 500 кв. м, детскую площадку, спорткомплекс, магазин, кафе, отделение банка. Предполагалось ввести поселок в эксплуатацию в первом квартале 2010 года. Однако в 2008 году компания была признана банкротом.

Осужден Максим Наливайко был по делу о хищении денег у своего двоюродного дяди — Вячеслава Николаева, который в период строительства «Гринвилля» давал родственнику займы. За пять траншей он передал племяннику около 500 тыс. евро и $680 тыс. Как следует из приговора суда, деньги передавались на строительство некоего цементного завода, после возведения которого племянник обещал ввести дядю в состав учредителей. Как пояснял на суде дядя осужденного, он полностью доверял своему родственнику — тот ездил на дорогих автомобилях, жил в собственном коттедже и показывал технический паспорт на цементный завод. Позже выяснилось, что Максим Наливайко никакой завод не строил, но постоянно просил перенести сроки возврата долгов. Всего он вернул порядка 72 тыс. евро. В 2012 году Вячеслав Николаев через суд взыскал с племянника долги.

В ходе судебного процесса Максим Наливайко настаивал на том, что денег от дяди не получал. Якобы он писал для него расписки, чтобы Вячеслав Николаев мог вывозить из страны валюту в иностранные банки. В частности, он собирался переехать на ПМЖ в Чехию. Впрочем, эти доводы не помешали Кировскому райсуду Екатеринбурга в 2017 году приговорить Максима Наливайко к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

На данный момент защита бизнесмена пытается добиться нового смягчения приговора — сменить колонию общего режима на колонию-поселение. Соответствующий иск принят Верх-Исетским райсудом Екатеринбурга. «По существу иск пока не рассматривался»,— пояснили в райсуде. Вчера связаться с адвокатом господина Наливайко Сергеем Шаромовым не удалось.

По словам почетного адвоката России Ярослава Загоруйко, в связи с тем, что решение об отказе в УДО вступило в законную силу, повторно выйти с подобным ходатайством осужденный сможет не ранее чем через полгода. «Соответствующее ходатайство можно подать по истечении шести месяцев со дня вынесения постановления суда об отказе. Важную роль будет играть и факт возмещения причиненного ущерба, и характеристика администрации исправительного учреждения»,— пояснил эксперт.

Игорь Лесовских