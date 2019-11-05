На подъезде к аэропорту Краснодара запретят остановку и стоянку машин

С 25 ноября на участке улицы Аэропортовской между Восточным обходом и улицей Фадеева запретят остановку и стоянку транспортных средств. Как рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, это необходимо для обеспечения безопасности движения на данном отрезке. Кроме того, припаркованный на проезжей части транспорт создает там помехи другим участникам движения.

Также в среду, 6 ноября, в связи с проведением конференции регионального отделения «Единой России» будет ограничено движение автомобилей по улице Гоголя на участке от Красноармейской до Красной. Ограничения вступят в силу с 6 утра.

С 22:00 вторника, 5 ноября, до 5:00 четверга, 7 ноября, будет закрыт проезд для автомобилей по улице Фрунзе на участке от Буденного до Северной. Нельзя будет пересечь улицу Калинина по улице Фрунзе. В первую ночь рабочие заменят трамвайные пути, во вторую — восстановят асфальтовое покрытие. График движения трамваев в дневное время останется прежним.

Василий Хитрых