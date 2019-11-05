05 ноября, вторник
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Kia раскрыла концептуальный кроссовер Futuron

Компания Kia раскрыла концептуальный кроссовер Futuron, премьера которого состоится на Китайской международной выставке импортных товаров и услуг CIIE в Шанхае.

Автомобиль получил «360-градусный дизайн», ключевыми особенностями которого стали простые формы и отсутствие лишних линий. Машина отличается встроенными в кузов световыми элементами, которые приветствуют приближающихся к ней людей.

Купе-кроссовер оснащен электрической силовой установкой, в состав которой входят четыре мотора и встроенная в днище аккумуляторная батарея. Технические характеристики новинки не раскрываются. Известно лишь, что прототип получил автопилот уровня Level 4 (автопилот роботизирован настолько, что все делает сам, но сохраняется возможность управления человеком) и раскладные кресла, которые позволяют четырем пассажирам использовать их в качестве кроватей.

О серийных перспективах Kia Futuron корейский автопроизводитель не сообщает.

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