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05 ноября, вторник
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Новости
19:11
Путин усомнился в эффективности бакалавриата и магистратуры для преподавания русского языка
19:52
В Тольятти появилось новое общественное пространство для отдыха
16:52
РПЛ проводит проверку по факту массовой драки на матче «Крылья Советов» – «Рубин»
16:34
Житель Самарской области подозревается в финансировании террористов
16:01
Экс-главврач больницы в Ульяновской области признан виновным во взяточничестве и служебном подлоге
15:30
Прокуратура проверит, куда пропали миллионы на памятник учителю в Самаре
15:01
На «Самара Арене» установлен антирекорд посещаемости в текущем сезоне
14:04
Фигурирующий в деле о взятке за УДО самарский судья сложил полномочия
13:00
Реформа системы обращения с отходами в Самарской области продлена на два года
12:12
Ремонт улиц Мичурина и Арцыбушевская обойдется самарскому бюджету в 346,5 млн рублей
11:30
В Самарской области уменьшился размер прожиточного минимума
10:56
Самарский дептранс сообщил о возможном снижении стоимости проезда по транспортной карте
09:52
В Самаре на пяти участках перекрыли движение из-за работ на газовых сетях
04/11
«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ
04/11
«Оренбург» на выезде победил «Урал» в матче РПЛ
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Мероприятия
«Коммерсантъ-Волга» дал старт питч-сессии
на тему «Умных новостроек»
Ориентир на внешние рынки
В Самаре прошли сразу два глобальных мероприятия в сфере экономики и финансов
Подробно
16
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Самарская осень
Минувший октябрь стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений
Ъ-Волга-Online
от
05.11.2019, 17:13
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Минувший октябрь стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений
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«Ночь искусств-2019»
Как прошла Всероссийская акция на трех площадках Самары
«Зенит» подбил «Крылья Советов»
Самарская команда шестой раз подряд не может отобрать очки у петербуржцев
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Праздник живота с экономическим акцентом
В Самаре прошел международный экономический форум «Всемирный день халяль» с выставкой и кулинарным фестивалем
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Площадь с видом на суд и обновленный сквер
В Самаре открылись Крымская площадь и сквер имени Фадеева
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Спорт, грязь, экстрим
Интересные кадры с экстремального спортивного мероприятия «ХрящевкаChallenge»
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«Дело ТОАЗа требует глубокой специализации»
Доктор юридических наук, профессор МГУ Ирина Шиткина о самом громком судебном процессе в Самарской области
«Самарская область интересна зарубежным инвесторам»
Виктор Кудряшов о World Halal Day и возможностях для местных товаропроизводителей
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В Самаре стартовал десятый «Лучник»
Начался сбор заявок на участие в премии «Серебряный Лучник»
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ПГК ускорила транспортировку нефтепродуктов
в Поволжье
МегаФон представил «умные» средства
индивидуальной защиты для промышленности Поволжья
Самарцам предложили уникальный кэшбэк
на безлимитную связь
В Оренбуржье намерены развивать ветроэнергетику
Пресс-релиз
Закрепили самарско-немецкое партнерство
сотрудничество расширяется
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия