В рамках «нулевых» чтений бюджета начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Елена Неганова сообщила, что в 2021 или 2022 году Пермь может принять Дельфийские игры. По ее словам, в настоящее время идет выбор года.

Напомним, в 2019 году федеральные молодежные соревнования в области искусств принял Ростов. В следующем году Дельфийские игры примет Омск. По итогам командных соревнований 2019 года сборная Пермского края заняла пятое место. Кроме того, пермяки стали призерами и лауреатами в личных первенствах (танцы, ремесла, чтение, игра на музыкальных инструментах и другое).