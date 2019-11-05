На Кубани за девять месяцев 2019 года произведено сельхозпродукции на 304,4 млрд рублей

С января по сентябрь текущего года объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах региона составил в действующих ценах, по предварительной оценке, 304,4 млрд руб. Это на 4,5% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года в сопоставимой оценке, сообщает Краснодарстат.

В то же время, согласно статистике, объем производства сельскохозяйственной продукции в Республике Адыгея за девять месяцев текущего года составил 17,3 млрд руб. Это в сопоставимой оценке на 1,6% меньше, чем годом ранее.

Василий Хитрых