Десантник вступил в последний разбой

В Кемеровской области арестованы двое подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Бывший градоначальник погиб в результате разбойного нападения на его дом, успев перед смертью застрелить третьего участника преступления. По материалам дела, целью грабителей были драгоценности и деньги, которые, по их мнению, Сергей Лаврентьев скопил за время работы на чиновничьей службе. Следствие отрабатывает задержанных, среди которых бывший десантник-разведчик, на причастность к другим аналогичным преступлениям.



Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемых в убийстве бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева.

Сергея Лаврентьева, который полтора десятка лет возглавлял 100-тысячный шахтерский город, убили в ночь на 1 ноября. Супруга экс-мэра Татьяна Лаврентьева увидела в окне силуэты двух людей, и бывший чиновник вышел с ружьем проверить, кто пробрался во двор. В перестрелке были убиты сам Сергей Лаврентьев и один из нападавших — 45-летний мастер спорта по вольной борьбе Марат Гарипов. Его сообщник скрылся в подворотне, где его поджидал автомобиль. Управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

Приоритетная версия, разрабатываемая следствием, — нападение с целью ограбления. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по предварительным данным, целью злоумышленников были деньги и драгоценности, хранившиеся в доме бывшего мэра. Согласно декларации о доходах, в 2016 и 2017 годах зарплата Сергея Лаврентьева составила соответственно 1,1 и 1,3 млн руб. Семье экс-чиновника принадлежали два недостроенных жилых дома (422 и 165 кв. м), пара земельных участков (1,1 и 5,9 тыс. кв. м), трехкомнатная квартира (114,7 кв. м) и несколько хозяйственных помещений.

Раскрыть резонансное преступление правоохранителям удалось достаточно быстро. «На части предметов, изъятых на месте происшествия, были обнаружены биологические следы, позволившие получить доказательства причастности к преступлению троих лиц, один из которых был застрелен»,— сообщили в региональном управлении СКР. В воскресенье силовики задержали предполагаемых участников убийства. Ими, как сообщает телеграм-канал Baza, оказались жители соседнего города Белово Сергей Шилов и Эдуард Заварзин. Их задержали в собственных квартирах, сопротивления они не оказали.

По некоторым данным, вместе с Маратом Гариповым, который был застрелен на приусадебном участке, задержанные работали в одном ЧОП. Срочную службу Сергей Шилов проходил в разведроте 331-го полка 98-й Костромской парашютно-десантной дивизии, демобилизовавшись, занялся восточными единоборствами. Наибольших спортивных успехов бывший десантник-разведчик добился в кикбоксинге, завоевав кубок мира. Рослым и физически крепким был и Эдуард Заварзин.

Один из задержанных исполнял роль водителя: он доставил налетчиков к коттеджу бывшего градоначальника, а затем, не выключая двигатель, ожидал их в оговоренном месте. Правоохранители полагают, что преступлению предшествовала тщательная подготовка. Это подтверждается тем, что при убитом нашли рацию, перцовый баллончик и устройство для отпугивания собак.

Удовлетворив ходатайство след­ствия, горсуд Киселевска отправил задержанных на два месяца в СИЗО. За это время правоохранительные органы проверят причастность арестованных к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Кузбасса. Какую позицию заняли подозреваемые, неизвестно.

Константин Воронов