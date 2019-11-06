Просто жесть

Coca-Cola запустит в Новосибирске к 2020 году производство безалкогольных напитков в алюминиевой банке. Мощность производ­ства составит 90 тыс. ед. продукции в час. Компания рассчитывает, что в результате реализации проекта она снизит свои логистические издержки и увеличит объем производства новосибирского завода на 15%. Аналитики оценивают инвестиции в проект на уровне 400–600 млн руб. и отмечают, что в связи с замедлением роста доходов населения у лидеров рынка сладких газированных напитков сегодня нет возможности расти опережающими темпами.



ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» запускает на новосибирском заводе линию по производству безалкогольных напитков. В компании уточнили „Ъ“, что речь идет о производстве Coca-Cola, Sprite, Fanta. Мощность линии составит 90 тыс. ед. продукции в час. Ожидается, что в результате реализации проекта объем производства безалкогольных напитков на заводе вырастет на 12–15% по консервативному сценарию. Сейчас производственная мощность предприятия — 188 млн л напитков в год.

Проект был представлен вчера на инвестсовете региона. Руководитель направления по взаимодействию с органами власти по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Антон Калтыгин сообщил, что выход проекта по выпуску газированных напитков в алюминиевой банке запланирован на 2021 год, срок окупаемости составит три года. Проект реализуется полностью за счет собственных средств компании. Объем инвестиций в «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» не называют.

Завод Coca-Cola HBC Russia в Новосибирске начал работу в 1997 году. Производимая на заводе продукция марок Coca-Сola, Coca-Сola Zero, Fanta, Sprite, Bonaqua, Schweppes, «Добрый», «Моя семья», Rich, FuzeTea поставляется во все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Линия по производству газированных напитков в банке станет седьмой на новосибирском заводе компании. Сейчас на заводе действует три линии по розливу безалкогольных напитков в пластиковую упаковку и три по розливу соков в комбинированную упаковку. «Мы активизируем свое присут­ствие на развивающемся рынке. Безалкогольные напитки в небольшой упаковке (банка 0,25–0,33 л) — это самый быстрорастущий сегмент <…> около 5–10% в год. Отдельные продукты растут и более 20% в год. Мы уже на этом рынке работаем. У нас есть клиентская база, и мы закрываем те выпадающие продажи, которые сейчас не можем обеспечить, потому что возим продукцию из Москвы. Плюс, конечно, мы экономим на логистике»,— сказал Антон Калтыгин. Он отметил, что банка будет поставляться в Новосибирскую область из Челябинска.

Учитывая заявленные параметры новой линии, объем инвестиций в проект может составить от 400 до 600 млн руб., говорит генеральный директор компании «Вальтер констракшн» Евгений Вальтер. «Если речь будет идти о мини-форматах и алюминиевых банках, то здесь стоит закладывать небольшие риски, связанные с более высокой ценой продукта и неготовностью сетей закупать большие объемы. Скорее эта продукция будет нацелена на сбыт в местах общественного пользования и рекреационного характера. Окупаемость может занять от трех до пяти лет»,— говорит он. Господин Вальтер отметил, что банки небольшого объема — по 0,22 л, согласно мировому опыту головной компании, стали пользоваться повышенным спросом. По итогам третьего квартала этого года продажи в таре 0,22 л напитка Сoca-Cola Zero позволили увеличить выручку на 8% — до $9,5 млрд.

В то же время эксперт отмечает, что в связи с замедлением роста доходов населения у лидеров рынка сладких газированных напитков сегодня нет возможности расти опережающими темпами, поскольку цена их продукции традиционно выше, чем стоимость альтернативных напитков, которые активно выпускаются по заказу торговых сетей, говорит Евгений Вальтер: «Речь о соб­ственных торговых марках, чья продукция пользуется спросом потребителей за счет более лояльной цены».

«Характерной особенностью последнего времени является смещение покупательских приоритетов россиян в сторону целевого приобретения определенного класса продукции. Это в первую очередь напитки, обладающие повышенной экологичностью и пользой с медицинской точки зрения, напитки, обладающие определенными национальными чертами или историческими корнями. В моде снова „Дюшесы“, „Тархуны“, „Байкалы“ и иные сладкие газированные напитки, некогда очень популярные в нашей стране»,— отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

В 2017 году потребление безалкогольных напитков в России снизилось примерно на 6,7%, до $1,19 млрд. В 2018 году, по данным компании Nielsen, продажи безалкогольных напитков в России в денежном выражении выросли на 11,5%, говорит Алексей Коренев. Наибольший рост показали энергетики (+35,7%) и холодный чай (+20%), продажи газированных безалкогольных напитков выросли на 10%, а соков — на 3%.

Оксана Павлова