Власти Тюмени запланировали бездефицитный трехлетний бюджет

Администрация Тюмени опубликовала проект бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Как следует из документа, городские власти планируют, что в ближайшие три года объем расходов и доходов муниципалитета будут идентичными. В 2020 году они составят 33,662 млрд руб., в 2021 году — 32,13 млрд руб., в 2022 году — 32,773 млрд руб.

Добиться таких показателей городские власти планируют за счет дотаций, доля которых в общем объеме доходов в 2020 году составит 57% (19,22 млрд руб.). Налоговые поступления в следующем году запланированы на уровне 13,3 млрд руб., неналоговые — 1,2 млрд руб.

Больше всего средств мэрия Тюмени в следующем году планирует направить на образование — 14,3 млрд руб. Также наиболее значительные статьи расходов запланированы на экономику — 9,6 млрд руб., и ЖКХ — 4,2 млрд руб.

Представленный проект бюджета пройдет через публичные слушания 14 ноября, а 28 ноября его рассмотрят депутаты городской думы в ходе очередного заседания.