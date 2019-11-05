В Ростове взят под стражу третий подозреваемый участник октябрьской перестрелки

Ленинский районный суд Ростова арестовал до 21 декабря 2019 года Рашида Ибрагимова, сообщила пресс-служба суда. Следствие подозревает Ибрагимова, как возможного участника перестрелки, случившейся 22 октября в Орловском районе Ростовской области на дороге к хутору Чернозубов. Тогда в ходе вооруженного конфликта фермеров было застрелено пять человек, двоих раненых госпитализировали.

Ранее Ростовский областной суд оставил без удовлетворения жалобу защиты Василия Дакишвили, генерального директора сельхозкооператива «Новоселовский», который подозревается в организации перестрелки (ч. 3 ст. 33 п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ). Адвокаты обжаловали решение Ленинского райсуда Ростова о взятии под стражу Дакишвили до 21 декабря 2019 года. Такая же мера пресечения была избрана еще одному вероятному участнику «земельного» конфликта фермеров – Салиму Мусаеву.

Олег Горяев