Энергия развития

Депутаты Государственной думы РФ ознакомились с уникальным опытом Новороворонежской атомной электростанции (НВ АЭС) по улучшению качества жизни в моногороде. Благодаря подписанному Соглашению между правительством Воронежской области и госкорпорацией «Росатом» в региональный бюджет поступают дополнительные налоговые отчисления. С их помощью, а также благодаря прямым инвестициям НВ АЭС, в Нововоронеже реализуются не только масштабные проекты, но и решаются проблемы едва ли не каждого жителя города. По мнению парламентариев, нововоронежский опыт взаимодействия бизнеса и власти необходимо тиражировать в масштабах страны.

Проектное соглашение

Круглый стол «Опыт градообразующих предприятий малых городов России в укреплении институтов гражданского общества: благотворительность и социальное служение» стал кульминацией визита делегации депутатов Госдумы в Нововоронеж. В рамках мероприятия руководство города и Нововоронежской атомной электростанции поделилось опытом взаимодействия по улучшению качества жизни. Его основой стало подписанное в 2012 году Соглашение между правительством Воронежской области и госкорпорацией «Росатом» о дополнительных налоговых отчислениях в бюджет региона.

>2 млрд рублей дополнительных налогов от НВ АЭС поступило в бюджет Нововоронежа

По словам заместителя гендиректора АО «Концерн Росэнергоатом» – директора филиала «Нововоронежская атомная станция» Владимира Поварова, сегодня это Соглашение является главным инструментом развития Нововоронежа. «Развитие города зависит от устойчивости финансового состояния градообразующего предприятия. А залогом успешной деятельности по развитию являются взаимодействие администрации города, городской думы и руководства АЭС. Мы вместе обсуждаем все проблемы, раз в две недели встречаемся для этого лично»,– отметил руководитель станции.

С 2013 по 2018 годы в рамках Соглашения в областную казну поступило 13,2 млрд руб. дополнительных налогов, из них около 2 млрд руб. – непосредственно в бюджет Нововоронежа. На эти средства были реализованы масштабные проекты, связанные в основном со спортивной инфраструктурой: ледовая арена «Остальная», центр боевых искусств, многофункциональный стадион «Старт», а также спортплощадки и школьные стадионы. В 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию еще одного крупного спортивного объекта – оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Его строительство потребует порядка 237 млн руб., а финансирование также идет за счет дополнительных налоговых поступлений.

Не только моногород Нововоронежская АЭС осознает свою социальную ответственность не только перед жителями моногорода, но и перед муниципалитетами, с которыми станция соседствует и на территории которых в том числе частично располагается. В рамках различных программ «Росэнергоатома» в 2015–2018 года на решение социальных вопросов было выделено 5,9 млн руб. Хохольскому району, 4,6 млн – Репьевскому и 1,2 млн – Каширскому. «Возможно, в сравнении с Нововоронежем, эти инвестиции недостаточно масштабны, но мы будем продолжать поддержку и в перспективе можем увеличить ее объемы»,– рассказал Владимир Поваров.

Ожидается, что их объем в 2019 году составит около 350 млн руб. Такое внимание к спорту со стороны НВ АЭС неслучайно. Как отметил Владимир Поваров, чем больше появляется спортивных объектов, тем более здоровым оказывается население, а, следовательно, появляется уверенность, что у Нововоронежа есть будущее.

Владимир Поваров, заместитель гендиректора АО «Концерн Росэнергоатом» – директор филиала «Нововоронежская атомная станция» — В 2017 году мы ввели в эксплуатацию шестой энергоблок, благодаря которому прирост выработки электроэнергии составил около 12%. Уже получили разрешение на ввод седьмого блока, с которым прирост выработки составит более 61%. С 2020 года будем работать по программе договора поставки мощности. С увеличением поставок энергии ожидаются и серьезные поступления в бюджет Воронежской области. Совокупно за год они составят примерно 9 млрд руб. Поэтому мы надеемся, что продолжим преобразования в Нововоронеже. Завершим в 2020 году строительство оздоровительного комплекса и продолжим инфраструктурные проекты – благоустройство городского парка, ремонт фасадов и замену изношенных коммуникаций.

Кроме того, качество жизни горожан улучшается за счет прямых инвестиций НВ АЭС. Благодаря им в Нововоронеже появились детский сад на 140 мест, цветомузыкальный фонтан и два памятника – первым строителям НВ АЭС и первому реактору ВВЭР. Подготовка по установке монументов, рассказал Владимир Поваров, проходила при широком общественном обсуждении.

Необходимость общения с горожанами отметил и глава Нововоронежа, заместитель директора НВ АЭС по экономике и финансам Николай Нетяга. В частности, для более успешного взаимодействие власти и общества стало появление электронной площадки сообщества активных граждан «Гражданин страны Росатом»: «Например, именно на ней поднимался вопрос освещения улицы Набережной, идущей вдоль пруда-охладителя. Сейчас она освещена от начала до конца».

Еще одной инициативой является возрождение института старших по дому. По словам Николая Нетяги, благодаря этому решаются не только масштабные, но и не менее важные для горожан вопросы благоустройства дворовых территорий. «За девять лет системной работы мы смогли сделать так, что люди поверили в нас. Эта работа помогла АЭС найти контакт с каждым жителем и показать, что мы можем решать и малые проблемы. Люди поверили, что возможны преобразования, которые коснутся каждого»,– считает глава Нововоронежа.

Федеральный пример

13,2 млрд рублей дополнительных налогов перечислила ГК «Росатом» в бюджет Воронежской области

Члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений высоко оценили опыт НВ АЭС по улучшению качества жизни. Депутат от Москвы Владимир Крупенников заявил, что такой спортивной инфраструктурой не могут похвастаться многие густонаселенные районы столицы. Кроме того, парламентарий отметил, что в Нововоронеже грамотно сформирована доступная среда для людей с ограниченными возможностями: «Я уже 12 лет занимаюсь работой по адаптации Москвы и ее объектов для инвалидов, начинал, когда в столице ничего такого и не было. Здесь же сейчас все сделано по последним требованиям».

Депутат от Башкортостана Рамзил Ишсарин рассказал о находящемся в республике депрессивном городе Агидель: «Он возводился для строительства и дальнейшего обслуживания Башкирской АЭС. Однако в 1990-х под давлением общественности стройка была заморожена, а потом и вовсе закрыта. В результате город пришел в упадок, его жители уезжают на работу вахтовым методом. А могли бы жить, как в Новоронеже». По мнению парламентария, очень хорошо, что НВ АЭС не остановилась только на Соглашении о выделении дополнительных налогов, а еще и занимается благотворительностью.

«Все создающееся делается не только для работников АЭС и даже не только для Нововоронежа, а для жителей области и даже других регионов – сюда приезжают заниматься спортом»,– пояснил Рамзил Исшарин.

Министерская награда В 2019 года Новоронежская АЭС стала победителем организованного Минтрудом РФ конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» – 2019 за участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности.

Депутат от Воронежской и Белгородской областей, председатель комитета Сергей Гаврилов считает, что при участии НВ АЭС была разработана уникальная модель, которая компенсировала недостатки системы межбюджетных отношений. «Значительная часть налогов должна оставаться в муниципальных бюджетах для развития населенных пунктов. В противном случае мы можем скатиться в депрессию и стагнацию. Пересмотр этих решений может стать следствием эффективного использования опыта Нововоронежа»,– подчеркнул парламентарий. По его мнению, то, как развивается город благодаря инвестициям АЭС – это общефедеральный вопрос, показывающий, что можно найти форму для более справедливого распределения налогов.

И этот опыт, считает депутат, необходимо тиражировать в других регионах. «Созданный в Нововоронеже уникальный сплав доверия, высокой эффективности, профессионализма и глубокого патриотизма и есть основной вывод, который должны извлечь руководители не только областного, но и федерального уровня»,– резюмировал Сергей Гаврилов.