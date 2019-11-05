Экс-начальнику управления по противодействию коррупции МВД по Башкирии грозит 15 лет лишения свободы

В Уфимском районном суде завершились прения по уголовному делу в отношении 38-летнего бывшего начальника отделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии Ильнура Юсупова и 61-летнего бывшего главы Дмитриевского сельсовета Уфимского района Михаила Андреева, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Гособвинение предложило суду назначить Ильнуру Юсупову наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 8,3 млн. руб. и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 10 лет, а Михаилу Андрееву — 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Подсудимые в зависимости от роли каждого обвиняются в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), мошенничестве (ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, в 2011 году Ильнур Юсупов, будучи руководителем отделения по борьбе с экономическими преступлениями ОВД по Уфимскому району, получил через посредника взятку 600 тыс. руб. и снегоход стоимостью 230 тыс. руб. за отказ в возбуждении уголовного дела. В том же году он незаконно истребовал у главы Николаевского сельсовета подлинники похозяйственных книг, в одну из которых были внесены поддельные записи о наличии у его супруги и тещи 30 соток земли в деревне Ушаково. Впоследствии эти участки общей стоимостью более 500 тыс. руб. были незаконно оформлены в собственность.

С 2014 по 2016 годы господин Юсупов и родственник его супруги Михаил Андреев, возглавлявший Дмитриевский сельсовет, незаконным путем вывели из муниципальной собственности 23 га дорогостоящей земли в пригороде Уфы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Для этого глава сельсовета, руководствуясь недействующей нормой законодательства, в обход процедуры согласования, незаконно выделил семи пайщикам участки в деревне Дмитриевка. В дальнейшем Ильнур Юсупов оформил участки в собственность своей матери, а затем передал их членам своей семьи, родственникам и знакомым.

Аналогичным образом сотрудник полиции оформил в собственность знакомых около 120 га земли стоимостью более 5,7 млн. рублей в деревне Нурлино.

Общая сумма ущерба от действий подсудимых составила более 7 млн. руб.

В 2017 году полицейский был уволен по представлению прокуратуры республики в связи с утратой доверия, а полномочия главы сельского поселения досрочно прекращены в результате прокурорского вмешательства.

Подсудимые не признали вину в совершении преступлений, отмечают в прокуратуре.

Майя Иванова