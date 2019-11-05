В Москве зафиксирован самый высокий за пять лет спрос на покупку нежилых помещений

За первые девять месяцев 2019 года в городских аукционах по продаже нежилых помещений в Москве участвовало самое большое количество претендентов за последние пять лет, заявил заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Всего за январь—сентябрь текущего года через городские аукционы было реализовано 346 нежилых помещений.

«Больше 2,5 тыс. претендентов принимали участие в аукционах за право приобретения нежилых помещений напрямую у города. Это самый высокий показатель за аналогичные периоды последних пяти лет. Для сравнения: годом ранее в городских торгах участвовали 1,4 тыс. человек, в 2017 году — чуть больше 1 тыс., а в 2015-м — всего 973 претендента»,— сказал он (цитата по сайту информационного центра правительства Москвы).

Cамым маленьким объектом, реализованным на электронном аукционе в этом году, было помещение площадью 9 кв. м, расположенное во 2-м Казачьем переулке. «Площадь самого большого почти достигла 1,5 тыс. квадратов. И за 9 месяцев популярностью пользовались коммерческие помещения во всех округах столицы, благодаря чему уровень конкуренции на таких аукционах вырос с 5 участников в 2015-м до 7 — в этом»,— отметил руководитель департамента города по конкурентной политике Геннадий Дегтев.