Грузооборот порта Азов с начала года сократился на 21%

Общий грузооборот морского порта Азов по итогам января-октября 2019 года составил 9 млн т грузов, что на 21% ниже уровня за аналогичный период прошлого года, сообщает ИАА «Порт Ньюс».

При этом собственный грузооборот порта уменьшился на 23% и составил 7,1 млн т грузов. Объем импорта вырос на 5%, до 351 тыс. т, однако экспорт снизился на 4% до 3,8 млн т, каботаж – на 41% до 3 млн. т, транзит – на 12% до 1,9 млн т грузов. В номенклатуре грузов традиционно преобладали зерновые, уголь и нефтепродукты. Объем перевалки угля увеличился на 42%, до 1,5 млн т. Объем обработки зерновых сократился на 35% до 4,9 млн т, нефтепродуктов – на 13% до 2 млн т.

За указанный период в порт вошло 2,9 тыс. и отошло 3 тыс. судов против 3,7 тыс. приходов и отходов годом ранее.

Дарья Голякова